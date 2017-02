Lenovo Yoga A12, tablet Android con tastiera touch

Luca Colantuoni,

Lo Yoga Book è stato senza dubbio il prodotto più interessante dell’IFA 2016. Lenovo ha quindi deciso di riproporre il suo design rivoluzionario, presentando il nuovo Yoga A12. Nonostante sia considerato un tablet dal produttore cinese, il dispositivo è in realtà un convertibile, in quanto la tastiera non può essere separata dallo schermo. Al momento non è noto se verrà commercializzato anche in Italia, come il modello top di gamma.

La differenza principale tra lo Yoga A12 e altri simili prodotti è rappresentata dalla tastiera touch. La Halo keyboard richiede però una certa pratica, in quanto l’utente non avrà il classico feedback dei tasti fisici. Tuttavia, Lenovo ha integrato un motore a vibrazione per fornire la sensazione della pressione. Il software di predizione basato sull’intelligenza artificiale semplifica ulteriormente la scrittura. Essendo un convertibile, lo Yoga A12 può essere utilizzato come tablet ruotando lo schermo di 360 gradi, ma per questo modello non è disponibile la stilo Real Pen, offerta invece con lo Yoga Book.

Lo Yoga A12 possiede un telaio in alluminio e lega di magnesio (spessore 5,4 millimetri e peso inferiore al chilogrammo). Il display da 12,2 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), protetto dal Gorilla Glass, ha un rivestimento antiriflesso. La dotazione hardware comprende un processore Intel Atom x5, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria flash. Lenovo non ha comunicato le specifiche complete, ma è prevedibile la presenza dei moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth e GPS, oltre alla porta USB Type-C. Per la sezione audio sono stati scelti due altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos. La batteria integrata garantisce un’autonomia fino a 13 ore.

Galleria di immagini: Lenovo Yoga A12, le immagini

Lo Yoga A12 esegue una versione personalizzata di Android con l’interfaccia Book UI che permette di sfruttare il multitasking, visualizzando tre app affiancate. Due sono i colori disponibili (Gunmetal Grey e Rose Gold), mentre il prezzo è 299 dollari. Il prodotto sarà in vendita dall’8 febbraio.