LG G6, nuove immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Pochi giorni fa è apparsa online l’immagine di un LG G6 con una cover posteriore lucida. Nel fine settimana sono state pubblicate altre foto che svelano il design dello smartphone e soprattutto il telaio in alluminio spazzolato. Questa volta si può vedere chiaramente il design del top di gamma e altri dettagli, come la doppia fotocamera posteriore. L’annuncio del G6 è previsto per il 26 febbraio al Mobile World Congress 2017.

Il nuovo set di immagini evidenzia ciò che si presupponeva da tempo, ovvero la scelta di un design tradizionale, invece di quello modulare dell’attuale G5. L’uso di un telaio unibody è un requisito essenziale per ottenere la certificazione IP68. Lo smartphone sarà infatti resistente all’acqua. Ciò impedirà la rimozione della batteria. LG ha confermato la presenza di uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e fattore di forma 18:9. Dalle foto si notano gli angoli arrotondati e lo spessore molto ridotto delle cornici. Sul lato sinistro ci sono i pulsanti del volume, mentre sul lato destro c’è lo slot per SIM e microSD. Nella parte superiore è stato posizionato il jack audio da 3,5 millimetri, mentre nella parte inferiore si vede la porta USB Type-C.

Sul retro si notano le due lenti della fotocamera, separate dal flash dual LED, e il lettore di impronte digitali che funziona anche come pulsante di accensione. Nella cornice sopra lo schermo ci sono tre fori: due dovrebbero essere per i sensori di prossimità e luminosità, mentre il terzo è la fotocamera frontale che forse integrerà lo scanner dell’iride.

In base alle ultime indiscrezioni, il G6 avrà un processore Snapdragon 821, dato che Qualcomm fornirà lo Snapdragon 835 in esclusiva a Samsung fino ad aprile.