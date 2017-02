Sky con Google Cloud per Now TV in HD

Cristiano Ghidotti,

La scorsa settimana Sky ha finalmente introdotto, dopo una lunga attesa, il supporto ufficiale all’alta definizione sulla piattaforma Now TV. Film, episodi delle serie TV, eventi sportivi e programmi di intrattenimento possono dunque ora essere guardati in HD. Questo grazie all’avanzata tecnologia di Google Cloud.

Il gruppo di Murdoch ha dunque scelto l’azienda di Mountain View per integrare una soluzione evoluta dedicata all’encoding dei contenuti, gestendo al meglio i carichi legati all’elaborazione del flusso audio-video, assicurando al tempo stesso velocità e sicurezza dei dati attraverso direct peering e comunicazioni in VPN. Il segreto risiede nell’impiego di macchine virtuali standard e preemptible, che offrono al tempo stesso flessibilità, scalabilità e benefici dal punto di vista economico. Così Massimo Bertolotti, Direttore Innovation & Multimedia Distribution di Sky Italia, spiega perché la scelta è ricaduta sull’offerta cloud di bigG.

La domanda di contenuti video sta crescendo significativamente in termini di volumi e di formati, e i nostri utenti si aspettano di poterli guardare in modo veloce, sicuro e affidabile, su qualsiasi dispositivo. Per affrontare al meglio questo trend, Sky dopo aver sviluppato una propria soluzione efficiente di lavorazione dei contenuti in modo vitalizzato ha trovato con Google Cloud una innovativa soluzione in grado di rispondere all’evoluzione della domanda, mantenendo allo stesso tempo un eccellente standard qualitativo.

È così che il segnale dei contenuti in streaming su Now TV arriva sui televisori, sui computer, sugli smartphone e sui tablet degli abbonati, in modo immediato, in alta definizione e senza rallentamenti. Così Andrea Aymerich, Head of Google Cloud Platform Italy & Spain, ha commentato la collaborazione.