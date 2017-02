TIM, un pieno di Giga per San Valentino

Filippo Vendrame,

TIM a San Valentino offre un mucchio di Giga ai suoi clienti. Per la festa più dolce dell’anno, infatti, TIM rilancia SUPERGIGA 10 e lode e SUPERGIGA 30 e lode entrambe attivabili entro il 15 febbraio. Nei dettagli, TIM SUPERGIGA 10 e lode offre 10 GB di traffico dati 4G LTE da consumarsi entro 60 giorni dall’attivazione. 5GB di traffico, però, potranno essere consumati solamente dalle ore 00.00 alle ore 8.00 di mattina. Dunque, 5GB di internet 4GB potranno essere utilizzati di giorno e 5GB nelle ore notturne.

SUPERGIGA 30 e lode prevede, invece, 30 GB di traffico 4G LTE ripartiti sempre in 15GB di giorno e 15GB nelle ore notturne. Prezzi una tantum, rispettivamente, di 9,99 euro e 19,99 euro. Esaurita la disponibilità complessiva dei Giga e in assenza di altre offerte dati disponibili attive sulla linea, si naviga al costo di 0,5 cent/MB con scatti anticipati di 1KB. La tariffa fuori soglia si applica anche in caso di esaurimento dei Giga di tutte le offerte dati presenti sulla linea. Aderendo ad una di queste offerte si ha diritto anche a due mesi di Studio+ che offre esclusive Serie TV a misura di smartphone e tablet.

Le promozioni per San Valentino di TIM non si esauriscono qui. L’operatore, infatti, regalerà 3GB di traffico da consumarsi in 90 giorni a tutti coloro che convinceranno un amico o un’amica a passare con TIM. Il bonus di traffico sarà erogato anche a chi effettuerà la portabilità.

Anche in questo caso la promozione è valida sino al prossimo 15 febbraio 2017. Non mancano anche sconti su alcuni smartphone. Nei prossimi giorni arriverà anche la promozione “bipack Samsung”. Acquistando due smartphone a scelta tra Samsung A3 (2017) e Samsung A5 (2017) il secondo viene a costare la metà.