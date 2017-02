Wind, 2GB di regalo per San Valentino

Filippo Vendrame,

Le promozione di San Valentino del gruppo Wind Tre non si limitano alle offerte di 3 Italia. Anche Wind, infatti, proporrà una sua promozione dedicata agli innamorati. A partire da oggi e sino alla ricorrenza della festività e cioè il prossimo 14 febbraio, i clienti ricaricabili dell’operatore arancione potranno richiedere gratuitamente un bonus di 2GB di traffico internet da poter sfruttare entro 30 giorni. Come evidenziato, la promozione di San Valentino è dedicata solamente agli utenti ricaricabili ad eccezione di chi possiede i seguenti piani: Voce e Internet, Wind Kids e Noi Tutti Special Edition.

Sfortunatamente, l’offerta non può essere attivata direttamente dal sito di Wind o dalla sua applicazione mobile. Gli utenti interessati dovranno appositamente recarsi in un negozio Wind per l’attivazione. Maggiori informazioni sono disponibili direttamente all’interno del sito dell’operatore arancione. Si ricorda, al riguardo, che per San Valentino il gruppo Wind Tre ha lanciato anche apposite promozioni per il brand Tre attivabili sino al prossimo 19 febbraio. La prima tariffa speciale è “ALL-IN 400 San Valentino” che offre a chi l’attiverà 400 minuti, 400 SMS e ben 8GB di traffico dati al prezzo di 10 euro al mese.

La seconda promozione riguarda la tariffa “ALL-IN Unlimited San Valentino” che al costo di 20 euro al mese propone a chi l’attiverà chiamate illimitate verso i numeri nazionali, 400 SMS e ben 12GB di traffico dati. Soglie settimanali.

Trattasi, probabilmente, dell’ultimo San Valentino da separati in casa tra Wind e 3 Italia che dal prossimo anno, sicuramente, opereranno come un unico operatore in tutto e per tutto.