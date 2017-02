Amazon Go, solo 6 dipendenti per negozio

Filippo Vendrame,

Amazon Go è un concept di un negozio completamente automatizzato dove i clienti entrano, prendono i prodotti ed escono senza fare la coda alla cassa in quanto un sistema di rilevamento completamente automatizzato riconoscerà i prodotti presi ed addebiterà il loro costo sul conto Amazon dei clienti. Al momento, esiste un solo negozio così strutturato ma secondo il New York Post Amazon avrebbe intenzione di costruire una versione di maggiori dimensioni del suo negozio Amazon Go, uno store della grandezza di un supermercato. Mega store dove il gigante di ecommerce punterebbe mediamente ad assumere solamente 6 persone sino ad un massimo di 10. Tutte le principali mansioni, infatti, saranno automatizzate e non sarà, così, necessario assumere molto personale.

Nel futuro supermercato di Amazon, una manciata di dipendenti basteranno per gestire tutte le operazioni necessarie. Il New York Post riporta che un dipendente potrebbe essere usato per riempire gli scaffali, mentre un altro potrebbe agire come un manager per servizi per gli ospiti, che possono includere anche la sottoscrizione del servizio Amazon Fresh per la consegna di generi alimentari. Altri due dipendenti sarebbero utilizzati per la sorveglianza ed altri due aiuterebbero le machine che preparano i pasti preconfezionati da dare ai clienti. Ovviamente, a seconda delle grandezza del punto vendita i dipendenti potranno essere addirittura di meno ma non molti più.

L’obiettivo finale è quello di ridurre il costo del lavoro e limitare l’interazione umana laddove non sia necessaria. Il Post riferisce che Amazon potrebbe richiedere ai clienti l’abbonamento a Prime per poter entrare nei punti vendita. Una scelta per evitare possibili tentativi di taccheggio da parte di persone esterne non iscritte ad Amazon. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quanti dipendenti abbia esattamente oggi il negozio di Seattle. Inoltre non sono ancora chiari i piani di espansione di Amazon nel mondo dei negozi fisici anche se più volte il gigante dell’ecommerce ha negato di aver piani per la realizzazione di un grande magazzino.

Amazon, dunque, nega di voler ampliare l’esperienza di Amazon Go ma è chiaro che comunque qualcosa bolle in pentola.