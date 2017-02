Apple, un nuovo connettore per gli accessori

Marco Grigis,

L’universo degli iDevice potrebbe presto dotarsi di un nuovo connettore, specificatamente pensato per gli accessori. È quanto si apprende da una developer preview che Apple avrebbe di recente lanciato, per illustrare ai partner terzi le qualità dello UAC, l'”Ultra Accessory Connector”. Si tratta di un connettore che, in alcuni casi, potrebbe sostituire le classiche porte USB e Lightning, garantendo maggiore libertà di design ai produttori di strumenti da abbinare a iPhone, iPad e iPod Touch.

Dalle dimensioni ridotte, più dello stesso Lightning, il connettore potrebbe misurare 2.05×4.85 millimetri, abbinato a 8 pin di comunicazione. Delle dimensioni che lo renderebbero poco più della metà di un’attuale presa Lightning o di una porta USB-C, tanto da risultare estremamente versatile.

Le specifiche del connettore, così come anche le licenze d’utilizzo, sembra verranno distribuite con il consueto programma MFi e, stando alle prime indiscrezioni, le porte UAC sarebbero particolarmente indicate per cuffie e altri accessori di riproduzione. Un dettaglio che potrebbe suggerire anche delle novità sul fronte dell’universo Beats, sebbene al momento Apple non abbia svelato piani per impiegare l’UAC sui propri accessori, in sostituzione di Lightning e USB-C. Nonostante le dimensioni minori del connettore, le caratteristiche tecniche dovrebbero rimanere del tutto identiche a Lightning, con nessuna modifica di sorta in termini di velocità di trasmissione dei dati.

Da quanto si apprende, infine, pare che le nuove porte UAC siano destinate unicamente al versante degli accessori, mentre gli iDevice potrebbero continuare a lungo a supportare l’ormai classica entrata Lightning. Di conseguenza, la piccola rivoluzione di Cupertino sembra coinvolgerà solo le terze parti, anche con la definizione di cavi da Lightning alla rinnovata presa. Al momento, inoltre, non è dato sapere quando appariranno sul mercato i primi prodotti certificati per UAC, né se Apple abbia intenzione di trasformare il connettore proprietario in uno standard universale.