FUJIFILM, prosegue il Cash Back X-T1

Filippo Vendrame,

Prosegue il periodo promozionale dedicato a Fujifilm X-T1. Fino al 31 marzo 2017 si potranno ottenere 300 euro di rimborso acquistando la versione Body (Black o Graphite Silver) o una delle versioni KIT (X-T1 con XF18-55mm F2.8-4 R oppure X-T1 con XF18-135mm F2.8-4 R F3.5-5.6 R). Per aderire alla promozione Fujifilm Cash Back bastano poche semplici operazioni. Bisognerà registrarsi al sito e fare richiesta della promozione; in seguito sarà necessario inviare una scansione o una fotografia della prova di acquisto, che mostri chiaramente la data della transazione, il nome del rivenditore autorizzato presso cui è stato effettuato l’acquisto e il codice/nome del prodotto FUJIFILM.

A ciò si dovrà allegare anche una fotografia della parte esterna della scatola che presenti distintamente le etichette bianche che riportino il serial number (matricola) e il codice/nome del prodotto stesso. Si potrà quindi attendere il rimborso, che verrà accreditato direttamente sul proprio conto corrente bancario. I rivenditori non possono inoltrare richieste per conto dei loro clienti. Pertanto, le richieste presentate dai rivenditori saranno respinte. Le richieste possono essere inviate solo 30 giorni solari dopo la data di acquisto indicata sulla fattura o sulla ricevuta e devono pervenire entro 60 giorni dalla suddetta data. La data di acquisto viene considerata come giorno 1. Le richieste ricevute dopo questo periodo non saranno ritenute valide.

Verranno accettate un massimo di 3 richieste di rimborso per persona, inviate durante il periodo promozionale.

La Promozione Cash Back è valida solo per i prodotti NUOVI distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A (entro la fine del periodo di validità della Promozione), acquistati presso uno dei rivenditori autorizzati con punti vendita fisici sul territorio. È riservata a utenti finali residenti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, che dispongano di un conto corrente bancario attivo e intestato alla stessa persona che usufruisce della promozione.

Tutti i dettagli della promozione, oltre alla lista dei rivenditori autorizzati, sono presenti sul sito del produttore.