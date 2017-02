Google Maps, nuovo design per i viaggiatori

Luca Colantuoni,

L’azienda di Mountain View ha annunciato una nuova versione della popolare app di navigazione. L’aggiornamento introduce un nuovo pannello nella parte inferiore della schermata home che semplifica l’accesso alle informazioni più utili per i viaggiatori: condizioni del traffico, tempi di arrivo per i mezzi pubblici e punti di interesse nelle vicinanze. La novità, inclusa in Google Maps per Android, non è ancora disponibile in Italia, ma arriverà nei prossimi giorni.

Attualmente è necessario toccare la voce “Inizia a guidare” (nel menu che viene aperto con un swipe da sinistra a destra) per avviare la navigazione stradale e ricevere informazioni sulle condizioni del traffico. Per visualizzare i luoghi nelle vicinanze (ristoranti, hotel, parcheggi e altri punti di interesse) bisogna toccare il campo della ricerca o digitare il nome di una città. Con la nuova versione di Google per Android è sufficiente uno swipe dal basso verso l’alto per aprire una pagina con tre schede: luoghi, indicazioni stradali e fermate dei mezzi pubblici.

Nella scheda Places vengono mostrati i migliori ristoranti e quelli più economici, oltre ad altri luoghi nelle vicinanze, come stazioni di servizio, bancomat, hotel, farmacie, uffici postali e parcheggi, per ognuno dei quali l’utente può leggere una breve descrizione e vedere alcune immagini. Ovviamente è necessario attivare il servizio di geolocalizzazione (GPS). Nella scheda Driving, se sono stati inseriti gli indirizzi di casa e lavoro, verranno invece visualizzati i tragitti migliori per raggiungere le due destinazioni (casa e lavoro), considerando le condizioni del traffico in tempo reale. Eventualmente è possibile escludere le direzioni turn-by-turn, attivando il Driving Mode.

La scheda Transit, infine, suggerisce il mezzo di trasporto pubblico da prendere per raggiungere la destinazione con l’indicazione della durata del viaggio. Anche in questo caso occorre inserire gli indirizzi di casa e lavoro. Google Maps mostra inoltre la fermata più vicina e gli orari dei passaggi in tempo reale. Non è noto se e quando il nuovo design arriverà anche su iOS.