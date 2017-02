iPhone 8, produzione anticipata?

Marco Grigis,

I nuovi smartphone targati mela morsicata non verranno presentati prima del prossimo settembre, eppure pare che Apple sia già pronta a inaugurarne la produzione. È quanto sostengono alcune fonti ottenute da BlueFin Research Partners, condivise da Tech Trader Daily: Cupertino avrebbe anticipato i tempi di iPhone 8 rispetto ai ritmi soliti.

Secondo quanto reso noto, Apple potrebbe inaugurare la produzione di iPhone 8 già dai primissimi giorni di giugno, sebbene questa data non dovrebbe modificare il tradizionale evento di presentazione di settembre, anticipandolo. Non è però tutto, poiché pare che i fornitori abbiano ricevuto indicazioni per un aumento del 300% della produzione in questo quarto, con un totale di 48 milioni di esemplari contro i 45 classici. Dei dettagli che, qualora venissero confermati, potrebbero permettere di carpire, almeno indirettamente, alcune delle strategie del gruppo californiano.

Atteso come modello aggiuntivo rispetto ai classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus, iPhone 8 potrebbe rivoluzionare l’universo degli smartphone di Cupertino, almeno così come oggi li si conosce. Oltre all’impiego di uno schermo OLED borderless, infatti, si parla dell’introduzione di una scocca completamente in vetro, nonché dell’integrazione dei sensori per la scansione delle impronte digitali direttamente nel pannello frontale, escludendo così la necessità di qualsiasi tasto fisico. Una configurazione che potrebbe avere estremo appeal sull’utenza e, forse proprio per questo, Apple avrebbe deciso di anticipare la produzione per salvaguardare gli stock.

Basti pensare, ad esempio, come lo scorso autunno la domanda di iPhone 7 Plus sia stata forse sottostimata, tanto che l’azienda californiana si è trovata con degli stock iniziali ridotti, un fatto che ha dilungato i tempi di consegna per gli utenti, seppur momentaneamente. Con un anticipo a giugno per iPhone 8, invece, la Mela potrebbe giungere a settembre con delle scorte più che sufficienti per soddisfare le richieste degli acquirenti. Non resta che attendere, di conseguenza, nuove indicazioni dai distretti produttivi asiatici.