LG G6, smartphone Android con big screen

Luca Colantuoni,

LG ha avviato la spedizione degli inviti per la presentazione del nuovo G6 che avverrà il 26 febbraio al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Un comunicato pubblicato sul sito coreano conferma il nome dello smartphone e la presenza dello schermo Full Vision da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Nel frattempo giungono altre indiscrezioni sulle date di commercializzazione.

Il produttore sottolinea la principale caratteristica del dispositivo, ovvero la dimensione del display e il comfort di utilizzo con una sola mano. Nonostante l’ampiezza dello schermo, il G6 non sarà troppo “ingombrante”, in quanto lo spessore delle cornici laterali è stato ridotto al minimo, come si può vedere nelle immagini apparse recentemente online. Il motto scelto da LG e scritto sull’invito è proprio “Big screen that fits“. Il G6 non sarà uno smartphone bezel-less, come lo Xiaomi Mi MIX, ma la presenza dell’alluminio sui quattro lati garantisce una maggiore resistenza agli urti e alle cadute.

Il produttore ha confermato inoltre che il display avrà angoli arrotondati e la presenza di un sistema di raffreddamento con heatpipe che allonta il calore dal processore e dalla batteria. LG garantisce quindi la massima affidabilità e nessuna probabilità di esplosioni. Per verificare l’attendibilità delle altre informazioni, diffuse online da vari leaker, bisognerà aspettare l’annuncio ufficiale. Il G6 dovrebbe integrare un processore Snapdragon 821, almeno 4 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore, lettore di impronte digitali, scanner dell’iride, audio Hi-Fi e porta USB Type-C. il design unibody e la resistenza all’acqua impediranno la rimozione della batteria.

In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone sarà disponibile in Corea del Sud a partire dal 9 marzo, mentre negli Stati Uniti arriverà il 7 aprile. LG vuole sfruttare il vantaggio temporale rispetto a Samsung per cercare di incrementare la sua quota di mercato. Il Galaxy S8 dovrebbe essere annunciato il 29 marzo, mentre il lancio sul mercato è previsto per il 21 aprile.