PosteMobile Creami WOW con tanti Giga inclusi

PosteMobile ha lanciato Creami WOW, una nuova opzione tariffaria pensata per tutti coloro che acquistano una nuova SIM ricaricabile ed è un’esclusiva online. Chi attiverà questo piano potrà disporre di 500 “crediti” da utilizzare come meglio si crede per chiamare, inviare messaggi e navigare su internet. In più, i clienti dell’operatore virtuale potranno ricevere ulteriori 3GB, 5GB o 7GB che corrispondono a 3072 credit, 5120 credit e 7168 credit, validi per la sola navigazione internet su smartphone e tablet.

L’offerta, come specificato all’inizio, è attivabile online dai clienti Privati che acquistano una nuova SIM ricaricabile senza vincolo di portabilità entro il 12/03/2017. La SIM ha un costo di 15 euro con 15 euro di traffico telefonico incluso. La spedizione della SIM è gratuita ed il pagamento avviene in contanti alla consegna. Creami WOW 3GB con 3GB di internet e 500 crediti per parlare, messaggiare e navigare su internet costa 10 euro ogni 4 settimane. La versione 5GB costa 12 euro ogni 4 settimane, mentre la declinazione con 7GB 16 euro ogni 4 settimane.

Per la navigazione internet saranno scalati prima i GB inclusi nell’offerta e, una volta esauriti, i credit ancora disponibili. Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia per chiamate ed SMS e della la tariffa base giornaliera di 2,52 euro al giorno per 250 MB di traffico internet su smartphone e tablet. Per la navigazione internet 4G è necessario essere in possesso di uno smartphone 4G ed essere in un’area con copertura 4G della SIM PosteMobile.

Si ricorda che PosteMobile si appoggia alla rete di Wind per offrire i suoi servizi voce e dati.