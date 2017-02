Safer Internet Day, con Honor smartphone sicuri

Filippo Vendrame,

Oggi, 7 febbraio 2017, si celebra la ricorrenza del Safer Internet Day, cioè la giornata europea per una rete più sicura. In questa data, si pone l’accento sulla sicurezza di internet e sulla consapevolezza di tutti quei strumenti che potrebbero aiutare le persone a navigare più serenamente su internet. Tra le realtà che hanno voluto sottolineare l’importanza della giornata c’è Honor, brand di Huawei, che ha deciso di fornire ai suoi utenti una serie di strumenti avanzati per la sicurezza dei loro smartphone. Proprio per questo, Honor ha voluto spiegare ai suoi utenti come sfruttare al meglio queste soluzioni per la sicurezza.

Internet è un mondo ricco di potenzialità ma anche pieno di insidie. Honor, infatti, sa benissimo che sono numerose le app, i siti e i cracker che ogni girono tentando di rubare illegalmente i dati degli utenti. Proprio per andare a difendere i suoi clienti, all’interno dell’aggiornamento ad Android 7.0 Nougat per il suo Honor 8, update disponibile a partire dal giorno 11 febbraio, Honor ha inserito un potente scanner antivirus gratuito. Antivirus che tiene sempre sotto controllo file, app e contenuti nello smartphone bloccando le attività sospette. La funzione è disponibile tramite l’app “Gestione telefono”: basta selezionare la funzione “Scansione virus” per proteggere i propri dati sensibili da malware o hacker.

I bambini sempre di più tendono ad utilizzare da giovanissimi uno smartphone per passare il tempo. Tuttavia con troppa facilità rischiano di accedere a contenuti non adatti alla loro giovane età e i genitori non sono sempre preseti a controllarli. Fortunatamente Android dispone della funzione blocco alla schermo con cui i genitori possono restringere l’uso di una determinata applicazione.

Per attivare questa funzione si deve accedere a “Impostazioni”, “Impostazioni avanzate”, “Sicurezza”, attivare la voce “Fissa su schermo” e selezionare la voce “Richiedi la password”. Infine si deve avviare l’app, usare il tasto Multitasking per visualizzare le app in esecuzione e il tasto Pin su quella che si vuole bloccare.

Tuttavia anche gli stessi smartphone di Honor dispongono di una funzionalità analoga chiamata “Blocco app” che permette di limitare l’accesso ai bambini a determinate applicazioni. In questo modo i genitori potranno stare sicuri che i loro figli utilizzeranno in maniera sicura lo smartphone. “Blocco app” è un opzione disponibile nella app di “Gestione telefono”, attivabile facendo scorrere la parte inferiore dello schermo. Le app selezionate vengono bloccate e si sbloccano solo quando viene inserita la password o l’impronta digitale.

Infine, tutti gli smartphone di Honor dispongono di un potente firewall integrato che può bloccare l’accesso ad internet alle applicazioni installate sia per necessità di sicurezza che per risparmiare dati preziosi.