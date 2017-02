Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, nuovi render

Luca Colantuoni,

Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona non si assisterà allo “scontro” tra Galaxy S8 e G6, in quanto Samsung ha posticipato l’annuncio a marzo. La sfida tra i due produttori coreani prosegue però online, grazie alle numerose indiscrezioni che circolano a cadenza quasi giornaliera. Nelle ultime ore è apparso un nuovo video che mostra il probabile aspetto del Galaxy S8 e del Galaxy S8 Plus. La fonte è Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), uno dei leaker più affidabili, insieme all’altrettanto famoso Evan Blass.

I due render, generati al computer, dovrebbero riprodurre abbastanza fedelmente il design dei due smartphone. Come già noto, entrambi i modelli avranno uno schermo dual edge Super AMOLED con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). La differenza principale saranno la diagonale e le dimensioni complessive: 5,7 o 5,8 pollici e 148,9x68x8 millimetri per il Galaxy S8; 6,1 o 6,2 pollici e 159x74x8 millimetri per il Galaxy S8 Plus. Nel video si notano chiaramente l’elevato screen-to-body ratio e lo spessore molto ridotto delle cornici. Ciò è dovuto all’eliminazione del pulsante Home e dei pulsanti capacitivi. Il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro, alla destra della fotocamera. Questa posizione potrebbe risultare scomoda per gli utenti con mani piccole e aumentare le probabilità di sporcare la lente della fotocamera con le dita.

Si notano inoltre il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. Sul lato sinistro ci sono i pulsanti per volume e accensione, mentre sul lato destro è stato aggiunto il pulsante dedicato per Bixby, l’assistente personale che dovrebbe supportare 7 o 8 lingue al lancio, più di quelle offerte attualmente da Google Assistant. Stranamente, la lente della fotocamera frontale del Galaxy S8 Plus ha un diametro maggiore. Ciò potrebbe indicare l’uso di un differente sensore.

Per quanto riguarda le altre specifiche non ci sono novità rispetto a quanto trapelato finora: processori Snapdragon 835 e Exynos 8895, 4 o 6 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 12 e 8 megapixel con apertura f/1.7, scanner dell’iride, batterie da 3.250 mAh (Galaxy S8) e 3.750 mAh (Galaxy S8 Plus), sistema operativo Android 7.1.1 Nougat, Samsung Pay, Samsung KNOX e Samsung Pass.