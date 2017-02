YouTube: live da mobile per chi ha 10.000 iscritti

Cristiano Ghidotti,

Sono ormai più di tre anni che YouTube consente di effettuare il live streaming, ma esclusivamente da piattaforme desktop. Per quanto riguarda la trasmissione in diretta da dispositivi mobile, la funzionalità è stata anticipata da una sorta di teaser lo scorso anno e sottoposta a fase di test per una quota ridotta di canali. A partire da oggi, invece, viene estesa a tutti coloro che hanno almeno 10.000 iscritti.

Il funzionamento è presto spiegato: basta aprire l’applicazione di YouTube, premere il pulsante a forma di videocamera posizionato nella parte superiore dell’interfaccia e si è in diretta. I live streaming sono gestiti al pari degli altri video: possono essere cercati, trovati mediante il sistema di suggerimenti, organizzati all’interno delle playlist e protetti da un utilizzo non autorizzato. Il tutto basato su una piattaforma che assicura la massima fluidità nel trasferimento dei dati. L’annuncio arriva direttamente con un post comparso sulle pagine del blog ufficiale del gruppo di Mountain View, eccone un estratto in forma tradotta.

Il rollout della nuova funzionalità di live streaming da mobile interessa tutti coloro che hanno almeno 10.000 iscritti (il resto potrà usufruirne presto). Si tratta di un lancio che mette le potenzialità delle trasmissioni in diretta nelle mani di migliaia di talentuosi creatori, offrendo loro un modo più intimo e spontaneo di condividere pensieri, pezzetti di vita e creatività.

Questa nuova modalità di trasmissione supporta le Super Chat, ovvero il sistema introdotto di recente da YouTube e che permette di generare profitti con i commenti live a pagamento (andando a sostituire le donazioni di Fan Founding lanciate nel 2014). In questo modo i fan possono sostenere economicamente i videomaker, inviando denaro e garantendosi la possibilità di vedere il proprio messaggio in cima alla lista per diverso tempo.