Appello online della Boldrini: basta bufale

Essere informati correttamente è un diritto. Da questo principio parte l’iniziativa annunciata da Laura Boldrini, un manifesto, anzi un appello in stile change org con un sito per la raccolta delle firme. Il titolo è uno slogan imperativo: basta bufale, per fermare un pericolo che si individua nella cosiddetta misinformation che si produce viralmente sul web.

La pagina bastabufale.it contiene un “Appello per il diritto

a una corretta informazione” e conta alcuni testimonial, tra i quali Gianni Morandi, Fiorello, Carlo Verdone, il sociologo Marc Augé (teorico dei non-luoghi negli anni Novanta). È la stessa Boldrini a spiegare il senso dell’appello, rivolgendosi direttamente ai suoi follower su Facebook:

I primi firmatari dell’appello sono anche coloro che hanno accettato di collaborare con la stessa presidente della Camera per individuare la cornice di questa comunicazione; sono quattro specialisti di debunking, ognuno a suo modo (dal giornalismo alla ricerca scientifica): Paolo Attivissimo, Michelangelo Coltelli, David Puente e Walter Quattrociocchi. Il testo si rivolge a 5 contesti: scuola, mass media, imprese, social network e mondo della cultura. Ognuno di essi è sia vittima che carnefice, in un certo senso, secondo la visione degli estensori. Cioè la scuola ha il dovere di creare gli anticorpi alla disinformazione, i mass media devono potenziare il loro fact checking, le aziende dovrebbero selezionare le inserzioni pubblicitarie, i social network dovrebbero rafforzare le loro policy, le celebrità, specie del mondo dello spettacolo dovrebbero spendersi di più per campagne contro l’odio in Rete, l’hate speech. Come a dire: se invece non ci si impegna allora non si otterrà alcun risultato.

SCUOLA E L’UNIVERSITÀ

La scuola e l’università, che sono il motore primo per creare gli anticorpi necessari a contrastare la disinformazione, devono farsi protagoniste di un’azione culturale che tenda a sviluppare l’uso consapevole di Internet. Insegnare a usare gli strumenti logici e informatici per distinguere tra fonti affidabili o meno dovrebbe essere una priorità del sistema educativo, nell’obiettivo di sviluppare senso critico e cultura della verifica.

INFORMAZIONE

In questo momento è di primaria importanza che i giornalisti e gli operatori dell’informazione aumentino lo sforzo del fact checking, del debunking – l’attività che consente di smascherare le bufale – e della verifica delle fonti. Così come gli editori dovrebbero, attraverso un investimento mirato, dotare le redazioni di un garante della qualità che sia facilmente accessibile ai cittadini, come già avviene in alcune testate.

IMPRESE

L’impegno passa anche per le aziende. Le loro inserzioni pubblicitarie non dovrebbero comparire su siti specializzati nella creazione e diffusione di false notizie, per non finanziare anche involontariamente la disinformazione e per non associare i propri prodotti a questi danni sociali.

SOCIAL NETWORK

In quest’ottica un ruolo cruciale lo possono svolgere i social network, che dovrebbero assumersi le loro responsabilità di media company e indirizzare le loro politiche verso una maggiore trasparenza. Per contrastare fake news e discorsi d’odio è essenziale incrementare la collaborazione con le istituzioni e le testate giornalistiche, così come un maggiore investimento in risorse umane e tecnologie adeguate a fronteggiare il problema.

CULTURA, SPORT, SPETTACOLO

Ai protagonisti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo chiedo, in quanto personalità capaci di raggiungere un vasto numero di persone, di spendersi contro le false notizie e la diffusione dell’odio.