Mirrorless: immagini e specifiche per Canon EOS M6

Cristiano Ghidotti,

Sono passati pochi mesi dalla presentazione ufficiale della EOS M5 e già si parla del suo possibile successore: il produttore giapponese sembra infatti essere già al lavoro sulla sua mirrorless di prossima generazione, la Canon EOS M6. Sulle pagine del sito giapponese Nokishita Camera sono comparse oggi le prime immagini (non ufficiali) della fotocamera e qualche riferimento alle novità introdotte a livello di specifiche tecniche.

Nessun riferimento al prezzo o alla data di commercializzazione, ma si parla di due bundle destinati agli scaffali: uno che includerà l’ottica 15-45 mm, particolarmente adatto agli amanti dei grandangoli, l’altro con un obiettivo 18-150 mm che permetterà di ottenere uno zoom maggiore per immortalare i soggetti in lontananza. Due anche le colorazioni previste per le finiture del corpo macchina: Black e Silver. La scheda tecnica dovrebbe poi includere i moduli WiFi e Bluetooth dedicati alla connettività, per lo scambio dei file con i dispositivi mobile rapidamente e in modalità completamente wireless. Ecco le prime immagini provenienti dalla fonte nipponica.

Il rumor fa poi riferimento alla possibilità di acquistare separatamente EVF-DC 2, ovvero il mirino elettronico. Si tratterebbe in qualche modo di un passo indietro rispetto alla M5, che lo include, come si può osservare nel filmato di seguito. Le fotografie visibili qui sopra sembrano confermare questa ipotesi.

Il resto della scheda tecnica dovrebbe restare quasi del tutto invariato: dal sensore CMOS da 24,2 megapixel in formato APS-C al processore DIGIC 7, passando per il sistema Dual Pixel AF dedicato alla messa a fuoco e dalla possibilità di registrare video a risoluzione Full HD. Il tutto va ovviamente preso con le pinze in attesa di conferme o smentite ufficiali. In chiusura una raccolta di immagini che mostra il design della Canon EOS M5, attualmente in vendita al prezzo di 1.159,99 euro per il solo corpo macchina.