Dropbox sceglie il padre del Material Design

Forse non tutti ne conoscono il nome, ma di certo in molti hanno a che fare ogni giorno con quella che fino ad oggi è stata senza alcun dubbio la sua creazione più importante: lo stile Material Design integrato da Google nelle più recenti versioni della piattaforma mobile Android. Si tratta di Nicholas Jitkoff, che oggi annuncia l’intenzione di lasciare il gruppo di Mountain View, scegliendo di passare a Dropbox.

Lì guiderà il team Engineering and Product, con l’obiettivo di aiutare l’azienda a evolvere, soprattutto dal punto di vista dell’interfaccia offerta agli utenti per l’interazione con i propri servizi. Una mossa chiaramente rivolta al futuro, con Dropbox che mira a conquistare nuovi mercati, in primis all’interno dell’ambito professionale, come ha dimostrato anche il lancio di Paper e Smart Sync delle scorse settimane. Sarà di fondamentale importanza l’esperienza acquisita nel decennio passato lavorando per bigG. Ecco quanto si legge in un comunicato comparso sul sito ufficiale della società di cloud storage.

Con il post allegato di seguito, Jitkoff si è congedato dai suoi ormai ex colleghi, ringraziando il personale di Google per i dieci anni di collaborazione decisamente prolifica.

To the talented folks at @googledesign and Material: thank you so much for a wonderful ten years. It has been an honor to work with you! 👋❤️

— Nicholas Jitkoff (@alcor) February 7, 2017