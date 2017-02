Film e serie tv, catalogo streaming di febbraio

Marco Grigis,

Il maltempo imperversa su tutto lo Stivale, eppure febbraio 2017 è destinato a diventare uno dei mesi più caldi di sempre. Almeno per coloro che decideranno di armarsi di coperta e telecomando, per abbandonarsi al piacere del binge-watching. Sono infatti moltissime le novità in streaming che verranno rilasciate nel corso dei prossimi giorni, in particolare dalle quattro piattaforme principali del mercato tricolore: Netflix, Amazon Prime Video, Now TV e Infinity.

Febbraio 2017: tutta l’offerta streaming

Tra decine di proposte in arrivo nel mese di febbraio, tuttavia, la scelta potrebbe non essere delle più semplici, anche per gli irriducibili della visione in streaming. Sono infatti in arrivo serie TV già affermate, nuove uscite tutte da scoprire, film campione d’incasso ai botteghini, reality e show culinari. L’offerta si sta ampliando rapidamente: la concorrenza tra le parti ha spinto i vari brand impegnati a creare produzioni proprie da affiancare a quelle della cinematografia tradizionale, ampliando notevolmente il ventaglio dell’offerta e scommettendo in modo sempre più evidente sulle serie tv. Inoltre la possibilità di fruire di abbonamenti mensili consente anche di modificare nel tempo la propria piattaforma, alternando le varie offerte per sfruttare al meglio i cataloghi disponibili. Cosa guardare a febbraiom, quindi?

Netflix, il colosso dello streaming statunitense ha deciso di aprire il mese di febbraio con il lancio di una delle sue serie originali più attese: “Santa Clarita Diet“, un irresistibile ibrido tra comedy e horror con protagonista un’inedita Drew Barrymore. Divenuta improvvisamente “non morta”, ma non propriamente zombie perché “avrebbe una connotazione negativa“, una mamma californiana ritrova l’energia di un tempo e una passione inedita in camera da letto. Come tutti i “non morti”, però, le protagonista dovrà alimentarsi di carne umana e, per scovare le sue vittime, si farà aiutare dal marito, dai figli e da un nugolo di singolarissimi personaggi.

Il giorno di San Valentino è invece il turno di “White Nights“, la storia romantica ma travagliata di un’ereditiera di origine asiatica, il 17 arriva la seconda stagione di “The Seven Deadly Sin”, il 24 “The Sound of Your Heart” e il 28 la seconda stagione di “Shadowhunters: The Mortal Instrument”. Occhi puntati per l’approdo di Sylverster Stallone e il suo gioco internazionale “Ultimate Beastmaster” dal 24 febbraio, ma anche alla terza stagione di “Chef’s Table” dal 17. Spazio anche alle produzioni italiane, infine, con la disponibilità dello show “Grillo VS Grillo” da venerdì 10.

Amazon Prime Video (↑)

Un febbraio 2017 all’insegna delle grandi produzioni originali, quello in arrivo per gli abbonati ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming giunta in Italia lo scorso dicembre e disponibile per tutti gli abbonati al servizio Prime. Si parte il 10 febbraio con “Fleabag“, una serie tra l’esilarante e il commovente incentrata su una donna non particolarmente acuta e dalla vita sessuale particolarmente frenetica. Basata sull’omonima opera teatrale di Phoebe Waller-Bridge, di cui è anche interprete, è una delle produzioni più attese del momento.

Il 17 febbraio, invece, sarà il turno di “Goliath“, una versione recente della battaglia di Davide contro Golia, ambientata però nel ventunesimo secolo, dove un sistema giudiziario corrotto renderà difficile ai protagonisti far risplendere la verità. Il mese verrà chiuso in bellezza, con una serie già campionessa di streaming negli Stati Uniti nonché capace di raccogliere il plauso della critica, “Z: The Beginning of Everything”. È la storia biografica di Zelda Sayre Fitzgerald, icona dei ruggenti anni ’20, con protagonista un’insuperabile Christina Ricci.

Infinity e Now TV (↑)

Anche i servizi di streaming tricolore si preparano a un febbraio ricolmo di novità. A partite da Infinity, la piattaforma online del gruppo Mediaset, pronta a un carico di lungometraggi e serie TV per le prossime quattro settimane. Prosegue infatti la distribuzione della decima stagione di “The Big Bang Theory“, in contemporanea con gli Stati Uniti, ma arrivano anche le stagioni complete di “The O.C.” e “30 Rock”. Spazio anche a “Crowded” e “Containment”, ma anche a film di culto come “Il Gladiatore”, “Scarface”, “Transamerica” e molti altri.

La grande novità di NowTV è invece rappresentata dall’abilitazione della visione in HD, sia per i contenuti on demand per i canali dal vivo, mentre la programmazione seguirà quella di Sky, così come consuetudine. E febbraio sembra il mese adatto per dedicarsi alle grandi produzioni televisive italiane, con la sesta stagione di “MasterChef Italia” e le grandi coreografie di “Dance Dance Dance”.