Giochi Xbox 360 su Windows 10? Mai dire mai

Filippo Vendrame,

Microsoft, da quando ha reso disponibile il programma di retrocompatibilità che permette di portare giochi per Xbox 360 sulla console Xbox One, ha costantemente aggiunto nuovi titoli a questa lista permettendo agli utenti che abbracciano la nuova console di poter disporre sempre anche dei loro vecchi giochi preferiti. Attualmente, questo elenco contiene più di 300 giochi.

Adesso, Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ha accennato all’eccitante possibilità di poter portare i giochi Xbox 360 anche all’interno dei computer Windows 10. Infatti, in un botta e risposta su Twitter, il responsabile della divisone Xbox di Microsoft ha accennato a questa possibilità per il prossimo futuro. Tuttavia, Phil Spencer ha anche mostrato cautela per evitare di sollevare, giustamente, troppe aspettative tra i fan. Spencer dice che sarebbe molto difficile emulare i giochi per Xbox 360 sui PC Windows 10 viste le diverse configurazioni hardware dei computer, tuttavia la porta non è chiusa ed anzi, il dirigente Microosft si è lanciato nella classica battuta molto sibillina “mai dire mai…”

Questa dichiarazione apre scenari molto interessanti per Microsoft. L’idea, infatti coincide con la strategia “Play Anywhere” della casa di Redmond e può anche contribuire ad attrarre più giocatori per la sua piattaforma di gioco su Windows 10.

Comunque, anche se le prospettive sono molto attraenti, è importante avvicinarsi alla notizia con le dovute cautele come ha sottolineato lo stesso Phil Spencer. Per arrivare a questo obiettivo, infatti, Microsoft dovrà superare numerosi e complessi problemi tecnici che potrebbero anche non essere superabili del tutto. Ma come ha ribadito lo spesso Spencer, ma dire mai.