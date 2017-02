Kantar, Windows Phone ancora in affanno

Filippo Vendrame,

Windows Phone e Windows 10 Mobile si reggono, oramai, su pochi fedelissimi utenti. Il nuovo report di Kantar mette in luce, infatti, ancora un calo del market share generale della piattaforma mobile di Microsoft. Un risultato che dimostra ancora un volta che la casa di Redmond deve in qualche modo reagire per continuare, quanto meno, a rimanere presente, anche se con piccole quote, nel settore della telefonia mobile. Nei dettagli, secondo Kantar, nel mercato europeo, un tempo lo zocco duro di Windows Phone, il sistema operativo targato Redmond può contare su di un market share nel trimestre che si conclude a dicembre 2016 del 2,6%, in calo sia rispetto alla rilevazione precedente che all’anno scorso.

Discesa che si conferma anche nei 5 paesi europei che fungono da rilevamento per Kantar. In Italia, per esempio, Windows Phone scende al 3,9%, il risultato più basso di sempre. Uscendo dai confini europei, la piattaforma di Microsoft continua a latitare a casa sua e cioè in America con lo 0,8% di market share. Sistema operativo praticamente ignorato in Cina ed in Giappone dove dispone dello 0,1% e dello 0,2% del mercato. Anche in Australia, un tempo paese dove gli utenti apprezzavo i prodotti mobile di Microsoft, gli smartphone Windows sono prossimi al’estinzione. Secondo Kantar, infatti, nella terra dei canguri il market share raggiunge a mala pena l’1,9%.

Il futuro di Windows Phone o di Windows 10 Mobile si fa, dunque, sempre più nebuloso. Microsoft sembra continuare a sviluppare la piattaforma ma all’orizzonte non sembrano arrivare prodotti che per contenuti possano in qualche modo provare a risollevare le sorti di una piattaforma che per quanto valida è oggi per lo più ignorata da utenti e sviluppatori.