Lenovo aggiorna le workstation ThinkPad P

Luca Colantuoni,

Lenovo ha recentemente presentato una nuova serie di notebook in grado di gestire contenuti in realtà virtuale. Il produttore cinese ha ora annunciato il ThinkPad P71, una workstation mobile per i professionisti della grafica che si occupano dello sviluppo di app e giochi VR. Della stessa serie fanno parte altri due modelli, ovvero i ThinkPad P51s e ThinkPad P51.

Il ThinkPad P71 è il più potente dei tre notebook, in quanto integra processori Intel fino allo Xeon E3-v6, fino a 16 GB di RAM DDR4 a 2.400 MHz, una scheda video Nvidia Quadro P5000 con 16 GB di memoria GDDR5 e fino a quattro unità di storage (due hard disk fino a 1 TB e due SSD PCIe fino a 1 TB). Questo modello ha ricevuto la certificazione VR-ready da Oculus, HTC e Nvidia. L’utente può scegliere diverse configurazioni con schermo IPS da 17,3 pollici (3840×2160 o 1920×1080 pixel) a partire da un prezzo di 1.849 dollari.

Il ThinkPad P51 possiede invece un display da 15,6 pollici con risoluzione full HD (touch e non) o 4K, processore Intel fino allo Xeon E3-v6, fino a 64 GB di RAM DDR4, scheda video Nvidia Quadro M2200 con 4 GB di memoria GDDR5 e hard disk e SSD fino a 1 TB. La dotazione di porte e chip wireless è simile a quella del ThinkPad P71: quattro porte USB 3.0, USB Type-C/Thunderbolt 3, lettore di smart card, card reader SD/MMC, Express Card, HDMI 1.4, mini DisplayPort 1.2, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet e LTE. Il prezzo base è 1.399 dollari.

Il ThinkPad P51s, infine, possiede lo stesso schermo del modello precedente, ma un numero inferiore di porte e chip wireless (tre USB 3.0 e mancano uscita mini DisplayPort, Express Card e modulo LTE). Per questo modello sono disponibili processori Intel fino al Core i7, scheda video Nvidia Quadro M520 con 1 GB di memoria GDDR5, fino a 16 GB di RAM DDR4 a 2.133 MHz, hard disk e SSD fino a 1 TB. Il prezzo base di questa workstation mobile è 1.049 dollari. Per quanto riguarda il sistema operativo, Lenovo offre Windows 10 (Home/Home Premium/Pro) e Ubuntu.