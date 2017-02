LG Watch Sport, nuova immagine dello smartwatch

Luca Colantuoni,

Tra poche ore è previsto l’annuncio ufficiale del nuovi smartwatch di LG con Android Wear 2.0. Il modello più interessante è il Watch Sport con sensore per il monitoraggio dei battiti cardiaci e modulo LTE integrato. Di questo modello è finalmente apparsa online la prima immagine in alta risoluzione, grazie al noto leaker Evan Blass. Da qualche settimana sono già disponibili due foto del Watch Style che evidenziano il design più elegante. Ieri sono stati anche pubblicati i manuali utente dei due orologi.

Nell’immagine sono presenti le versioni del Watch Sport con cassa di colore blu e titanio. Il quadrante (watch face) del primo mostra l’orario in formato digitale, il giorno, le calorie bruciate, la temperatura e la distanza percorsa in bicicletta, mentre sul quadrante del secondo si leggono l’orario in formato analogico (con le lancette), la temperatura, il numero di passi e la durata del prossimo evento in calendario. Il pulsante centrale (quello più grande) serve per accendere lo smartwatch, attivare lo schermo, visualizzare la schermata delle app e chiedere aiuto a Google Assistant, mentre gli altri due possono essere configurati dall’utente. Le funzioni preimpostate sono l’avvio delle app Fit Workout e Android Pay (non ancora disponibile in Italia).

Il Watch Sport dovrebbe avere uno schermo da 1,38 pollici con risoluzione 480×480 pixel, 768 MB di RAM, 4 GB di storage, connettività WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE, batteria da 430 mAh, microfono, barometro, cardiofrequenzimetro e certificazione IP68 (resistenza all’acqua). Come si può intuire, questo modello è indirizzato principalmente agli utenti che praticano attività all’aperto. Il prezzo previsto è 349 dollari.

Il Watch Style, invece, dovrebbe avere un display da 1,2 pollici con risoluzione di 360×360 pixel, 512 MB di RAM, 4 GB di storage, batteria da 240 mAh, connettività Bluetooth e WiFi, microfono e certificazione IP67. Questo modello possiede solo il pulsante centrale. Il prezzo previsto è 249 dollari.