Moto G5 Plus, una foto conferma alcune specifiche

A fine gennaio, Motorola ha annunciato la sua partecipazione al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, senza rivelare dettagli sull’evento organizzato per il 26 febbraio. Quasi certamente è prevista la presentazione dei nuovi Moto G5 e Moto G5 Plus, di cui circolano informazioni da diverse settimane. Una foto apparsa online svela alcune specifiche del modello di maggiori dimensioni.

L’etichetta trasparente incollata sullo smartphone conferma che il Moto G5 Plus avrà uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), quindi inferiore ai 5,5 pollici ipotizzati in precedenza. Ciò significa anche che il nuovo modello sarà più piccolo dell’attuale Moto G4 Plus. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core a 2 GHz (forse lo Snapdragon 625), batteria da 3.000 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida TurboPower, fotocamera posteriore da 12 megapixel con “rapid focus”, lettore di impronte digitali e chip NFC. Altre possibili specifiche, non indicate sull’etichetta, sono 4 GB di RAM, 32 GB di storage e fotocamera frontale da 5 megapixel. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 7.x Nougat.

La presenza del chip NFC nel Moto G5 Plus suggerisce il supporto per Android Pay. La versione mostrata nella foto è destinata al mercato brasiliano e integra un tuner per la TV digitale. Per quanto riguarda il “gemello” Moto G5 si prevedono queste caratteristiche: schermo da 5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 430, 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Entrambi i modelli offriranno la tradizionale connettività wireless, ovvero WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE.

Per una conferma di queste specifiche si dovrà attendere ancora qualche giorno. Durante la manifestazione spagnola si conosceranno tutti i dettagli della quinta generazione dei Moto G, una serie che ha riscosso molto successo tra gli utenti.