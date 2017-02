Nikon D820 con sensore da 46 megapixel?

Cristiano Ghidotti,

Possibile new entry, entro fine mese, nel catalogo di reflex di casa Nikon, forse per celebrare i 100 anni dell’azienda. Si parla del modello D820 che dovrebbe andare a sostituire la D810 annunciata a metà 2014, con alcuni passi in avanti dal punto di vista tecnico. L’indiscrezione proviene dal sito Nikon Rumors, uno dei più affidabili sul tema, e fa riferimento a una presentazione che potrebbe andare in scena in concomitanza con l’evento giapponese CP+ che aprirà i battenti il 23 febbraio.

Rispetto alla D810 già sul mercato, la nuova D820 potrebbe equipaggiare un sensore da 46 megapixel, sempre in formato FX (il predecessore usa lo stesso da 36,3 megapixel della Sony A7R), così da aumentare la risoluzione delle foto generate. Al momento non ci sono riferimenti ad altre specifiche, ma nel caso in cui la reflex fosse confermata, dovrebbe integrare tutte le nuove feature che Nikon ha introdotto nel corso degli ultimi anni relative a connettività e scambio dei file con i dispositivi mobile. Possibile anche la presenza della registrazione video in formato 4K e di prestazioni migliorate per quanto riguarda gli scatti acquisiti in condizioni di luminosità poco favorevoli.

Questo un riepilogo della scheda tecnica offerta dalla Nikon D810, oltre al già citato sensore full frame: sensibilità ISO da 64 a 12.800 (estendibile fino a 51.200) per ridurre i tempi anche con luce scarsa, processore EXPEED 4 per l’elaborazione delle immagini, velocità di scatto fino a 5 fps in formato FX e 7 fps in formato DX, sistema autofocus Multi-CAM 3500FX a 51 punti, possibilità di registrare video Full HD con un framerate pari a 60 fps, Picture Control per controllare nitidezza, contrasto, luminosità, colore, chiarezza e saturazione, impostazione Uniforme Flat per tono, luci e ombre, zoom con visualizzazione a schermo diviso Live View.