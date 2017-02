Skype: Mojis, emoji e filtri per San Valentino

Filippo Vendrame,

Skype ha deciso di festeggiare a modo suo la ricorrenza di San Valentino. Microsoft, infatti, ha annunciato nuove funzionalità che arriveranno giusto in tempo per la ricorrenza più dolce dell’anno per il suo client di comunicazione. L’azienda ha collaborato con Rogue Octopus, che è un’agenzia che lavora con gli artisti più famosi, per portare nuovi Mojis, che sono brevi clip video che è possibile allegare al messaggio, direttamente all’interno di Skype. Questi mini video potranno essere utilizzati dalle persone per farsi gli auguri di buon San valentino in maniera diversa e con maggiore dolcezza.

Per San Valentino arrivano anche nuove emoji dedicate a questa speciale ricorrenza come un cactus che stringe in mano un palloncino a forma di cuore e due mani che unite stilizzano la forma del cuore. Inoltre, similmente a quanto fatto per il periodo natalizio, Skype introdurrà una serie di speciali filtri da utilizzare per i messaggi video. Gli utenti potranno, dunque, registrare un messaggio video inserendo sullo sfondo tanti cuoricini galleggianti. Trattasi, dunque, di una simpatica iniziativa di Microsoft voluta per aiutare i suoi utenti a festeggiare nel migliore dei modi la ricorrenza di San Valentino. La casa di Redmond sottolinea che i messaggi virtuali arriveranno presto mentre le Mojis e le nuove emoji sono già disponibili per tutti.

Tutte queste novità saranno accessibili all’interno dell’ultima versione si Skype per dispositivi iOS, Android, Windows e Mac.