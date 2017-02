Tesla Model S P100D, l’auto di serie più veloce

Filippo Vendrame,

La Tesla Model S P100D è la macchina di serie più veloce al mondo grazie ad un piccolo aggiornamento ricevuto di recente che ha migliorato le sue prestazioni. La certificazione arriva, adesso, da un recente test condotto da Motor Trend in cui la Tesla è riuscita a raggiungere le 60 miglia orarie in appena 2.275507139 secondi sfruttando la nuova funzionalità messa a disposizione dall’azienda chiamata “Ludicrous+“.

La nota rivista automobilistica ha evidenziato che nessuna auto di serie, oggi, dispone di una capacità di accelerazione simile. Il risultato ottenuto da Motor Trend migliora le promesse di Tesla che garantiva un tempo di 2.5 secondi per raggiungere le 60 miglia orarie e migliora anche il precedente record di 2,389 ottenuto dal Tesla Racing Channel a gennaio. Sebbene questo risultato sia davvero incredibile, Motor Trend rileva, però, che queste prestazioni tendono a calare mano a mano che la velocità sale, quando cioè i cavalli dei motori a combustione hanno la meglio sulla coppia elevata dei motori elettrici. Ma questo rilievo non è una sorpresa perché è ben noto che i motori elettrici spingono forte sin da subito ma poi calano all’aumentare della velocità.

In questo caso, però, i confronti sono fatti con supercar del calibro della Ferrari e della Porche e quindi anche se a 70 o a 80 miglia orarie la Tesla perde il suo vantaggio, trattasi sempre di tempi eccezionali per la categoria. Per poter disporre di una macchina con queste prestazioni, il conto è piuttosto salato. In Italia il modello Model S P100D parte da quasi 160 mila euro. Tuttavia, la tecnologia profusa in questo veicolo elettrico dotato anche di guida autonoma giustifica i prezzi così elevati.