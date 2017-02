Windows 10 Mobile, novità solo al momento giusto

Filippo Vendrame,

La scorsa settimana, Microsoft ha rialsciato la build 15025 di Windows 10 Mobile agli iscritti al programma Windows Insider. Tuttavia, proprio molti tester si erano allarmati della mancanza di novità all’interno delle ultime versioni sviluppo della piattaforma mobile di Windows 10. Effettivamente, alcune delle più importanti novità annunciate in passato non sono ancora apparse all’interno delle build Insider, cosa che, invece, è successo da molto tempo nelle build per PC.

Questo ritardo ha alimentato voci che Microsoft avrebbe potuto posticipare alcune delle novità previste per Windows 10 Mobile. Tra queste, si ricordano le nuove funzionalità legate a Continuum viste allo scorso appuntamento di Ignite 2016 e la modalità notte già apparsa sui PC. Dona Sarkar, responsabile del programma Windows Insider, durante una recente intervista ha cercato di spiegare la strategia legata alo sviluppo di Windows 10 Mobile. Dona Sarkar ha evidenziato che Microosft sa benissimo come queste funzionalità siano molto importanti e quindi intendono svelarle al pubblico solamente al momento giusto. Queste nuove funzioni arriveranno quando saranno pronte e potranno rispettare precisi standard qualitativi.

Dunque, la responsabile del programma Windows Insider di Microsoft non ha fornito una precisa timeline sull’arrivo di queste funzionalità. Mancando meno di tre mesi al debutto di Windows 10 Creators Update previsto, secondo alcune fonti, per Aprile, non ci sarebbe più molto tempo per far testare agli Insider queste nuove cratteristiche.

Da capire, dunque, se effettivamente saranno implementate oppure se arriveranno con l’aggiornamento di fine anno di Windows 10. Probabilmente, se ne saprà di più con certezza solamente quando la casa di Redmond rilascerà pubblicamente l’update per la sua piattaforma mobile. Dona Sarkar, comunque, ha ribadito che Microsoft continua ad investire nel settore mobile.