Android Wear 2.0: l’evoluzione dello smartwatch

Cristiano Ghidotti,

L’attesa è finita: Android Wear 2.0 fa il suo debutto ufficiale, con l’intenzione di evolvere il concetto di smartwatch, rendendo gli orologi intelligenti dei dispositivi sempre più versatili e indipendenti, capaci di offrire funzionalità avanzate anche quando non utilizzati in accoppiata con uno smartphone. I primi due modelli a debuttare sul mercato con la nuova piattaforma sono LG Watch Style e LG Watch Sport, come anticipato nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni.

Android Wear 2.0: novità

In termini di novità, si segnala innanzitutto l’integrazione dell’Assistente Google, l’intelligenza artificiale (la stessa presente anche nello spaker Google Home e negli smartphone Pixel) che permette agli utenti di interagire mediante vocali per eseguire azioni come chiamare un veicolo di Uber o persino prenotare un tavolo al ristorante: per attivarlo è sufficiente mantenere premuto il pulsante di accensione.

Vi è poi un metodo inedito e semplificato per rispondere ai messaggi ricevuti: quando si visualizza una notifica (ad esempio da WhatsApp) è possibile nasconderla oppure replicare direttamente, attraverso dettatura, scrittura a mano libera sul quadrante, digitando il testo o disegnando una emoji. C’è anche la funzione Smart Reply che suggerisce una risposta autoconfezionata sulla base di quanto ricevuto. Grande importanza è ora riservata anche alla personalizzazione delle watchface, che mostrano informazioni provenienti da applicazioni di terze parti, il tutto configurabile a piacimento.

La novità più attesa è forse quella che riguarda le applicazioni stand-alone, ovvero che possono essere scaricate e installate direttamente da Play Store senza bisogno di appoggiarsi a uno smartphone. Se l’orologio è dedicato di moduli per la connettività mobile, inoltre, può effettuare chiamate o connettersi a Internet in modo del tutto indipendente. Da non scordare nemmeno l’integrazione con il servizio Android Pay dedicato ai pagamenti.

Aggiornamento

Infine, ecco l’elenco completo degli smartwatch che riceveranno l’aggiornamento alla versione 2.0 di Android Wear, comunicato da Google sul proprio blog ufficiale: ASUS ZenWatch 2 & 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG G Watch R, LG Watch Urbane & 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 e TAG Heuer Connected.