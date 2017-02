Facebook ci dirà se piove o se c’è il sole

Filippo Vendrame,

Facebook ci fornisce, adesso, anche le indicazioni sul meteo. Il social network, dunque, fornirà agli utenti tutte le indicazioni meteorologiche sulla località in cui si trovano. Questa nuova e sicuramente curiosa funzionalità è in fase di rilascio sia per gli utenti desktop che quelli mobile. Chi l’avesse già ricevuta ci potrà accedere o attraverso il News Feed o tramite il menu “Mostra tutto” dell’applicazione in cui comparirà l’icona “Meteo”. Entrando nel menu dell’applicazione, Facebook mostrerà le condizioni meteo del momento della zona in cui l’utente si trova e le contestuali previsioni per le ore successive e per i giorni seguenti.

I dati meteo sono forniti da Weather.com. Facebook ha confermato l’introduzione di questa novità che è sostanzialmente un aggiornamento di una funzionalità già esistente che compariva al primo avvio dell’app alla mattina mostrando le previsioni di quel dato momento. Adesso, invece, arrivano previsione meteorologiche più complete e dettagliate. Disporre di un’applicazione meteo potrebbe, adesso, diventare ininfluente per molte persone. Questa non è la prima volta che Facebook gioca con l’introduzione di informazioni meteo al suo servizio. Anni fa, l’azienda aggiunse previsioni meteo per gli eventi e i luoghi pubblici, e più recentemente sono stati avvistati aggiornamenti sulle informazioni meteo all’interno del News Feed in Inghilterra.

Inoltre, Facebook offre ora la possibilità di impostare notifiche per ricevere le previsioni del tempo. Comunque, la società fa anche sapere che le notifiche e previsioni meteo più dettagliate sono, adesso, in fase di test e per tutti dovrebbero essere disponibili entro la fine del mese.

La sezione Meteo imposterà la posizione corrente, ma è possibile fare clic sulle Impostazioni in alto a destra per aggiungere altre località che si desidera monitorare, proprio come qualsiasi altra applicazione per il meteo. È inoltre possibile scegliere di visualizzare le temperature in gradi Fahrenheit o Celsius.

Non è purtroppo possibile lo switch tra una località all’altra. Per visualizzare le differenti previsioni meteo è necessario sempre passare per le Impostazioni. Trattasi, in definitiva, di una nuova funzione pensata per dare non solo un servizio in più agli iscritti ma anche per trattenerli all’interno del social network il più a lungo possibile.