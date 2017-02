Flipboard, nuovo design con Smart Magazine

Luca Colantuoni,

Flipboard ha annunciato un importante aggiornamento del popolare servizio che introduce un design rinnovato e una nuova funzionalità, denominata Smart Magazine, che permette di creare riviste digitali basate sugli interessi degli utenti. I contenuti provenienti da diverse fonti sono ora organizzati in modo più chiaro rispetto alle precedenti versioni. Flipboard 4.0 visualizza fino a nove riviste, oltre alle storie di copertina, ognuna della quali viene automaticamente aggiornata con articoli che trattano gli argomenti scelti. L’update è disponibile su web, iOS e Android.

Flipboard ha notato che gli utenti usano il servizio soprattutto per seguire le loro passioni. Gli sviluppatori hanno quindi esaminato il grafo degli interessi per trovare le relazioni tra i diversi argomenti. Oltre alle categorie di alto livello, il grafo ha evidenziato diverse sotto-categorie. Ciò significa che gli utenti tendono a creare una gerarchia di interessi. Quindi non solo “fotografia”, ma anche “bianco e nero”, “paesaggi” o “DSLR”. Ecco perché è stata modificata l’interfaccia e aggiunta la funzionalità Smart Magazine che consente di creare riviste personalizzate e uniche.

L’azienda ha inoltre cambiato la modalità di navigazione, introducendo un’interfaccia a scorrimento orizzontale (carosello) che semplifica l’accesso e la lettura delle riviste. Il primo passo è inserire i propri interessi nel Passion Picker visibile con uno swipe verso sinistra e quindi toccare la barra inferiore nera per selezionare le sotto-categorie. Verrà così avviata la creazione dello smart magazine. L’ordine delle riviste può essere cambiato secondo i propri gusti. È possibile anche creare i Custom Smart Magazine, scegliendo le fonti delle notizie.

Gli utenti che hanno un account riceveranno suggerimenti sugli argomenti in base alle abitudini di lettura e possono sincronizzare le riviste per leggerle sul web. Gli algoritmi di machine learning apprendono i gusti personali anche dai follower, dai like e dai cuori. Flipboard afferma che il servizio non mostrerà mai fake news, dato che i contenuti provengono da fonti affidabili e non vengono scelti in base alla loro popolarità (non esistono i trending topic).