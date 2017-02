Honor V9, annuncio previsto per il 21 febbraio

Luca Colantuoni,

Huawei sarà presente al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, dove dovrebbe annunciare i nuovi P10 e P10 Plus. Una settimana prima è prevista la presentazione di un altro smartphone che potrebbe avere alcune caratteristiche in comune con il top di gamma. Si tratta dello Honor V9, successore dell’attuale Honor V8. Non è noto però se avrà una distribuzione internazionale o rimarrà un’esclusiva per il mercato cinese.

In base alle indiscrezioni trapelate online, Honor V9 avrà un telaio in alluminio e uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). Il phablet integrerà un processore octa core Kirin 960 a 2,4 GHz, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Come altri modelli di fascia alta e il precedente Honor V8, anche il nuovo modello avrà una doppia fotocamera posteriore, come viene chiaramente indicato nell’immagine che annuncia l’evento. Huawei avrebbe scelto sensori da 12 e 2 megapixel, mentre per la fotocamera frontale si prevede una risoluzione di 8 megapixel.

La possibile dotazione hardware comprende inoltre i moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM. La batteria avrà una capacità di 3.900 mAh e ci sarà anche il lettore di impronte digitali sul retro. Dimensioni e peso saranno 157×77,5×6,97 millimetri e 184 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Honor V9 sarà disponibile in colore oro ad un prezzo di 2.999 yuan. La foto seguente, scoperta nella documentazione della TENAA, l’ente certificatore cinese, mostra il design dello smartphone.