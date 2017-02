Nest lancia i Nestie Award 2017

Giacomo Dotta,

Tornando a casa trovi un vaso in terra e ti chiedi come possa essere successo, visto che in casa c’era nessuno. Oppure il cane ti scodinzola e tu ignori completamente cosa possa aver fatto nel frattempo. O ancora, il gatto dorme e pensi che sia rimasto lì tutto il giorno, quando invece torna da una lunga scorribanda tra il vicinato. Ma se in casa hai una videocamera per la sicurezza, questi filmati possono diventare qualcosa di particolare, curioso, spesso divertente. E Nest ci ha costruito su anche un vero e proprio premio.

Nestie Awards

Con l’arrivo in Italia della videosorveglianza Nest (sia tramite Nest Cam Outdoor che per mezzo di Nest Cam Indoor), anche il nostro paese potrà presto partecipare alla ricca raccolta di filmati ottenuti dalle riprese delle videocamere del gruppo. Parte integrante di Alphabet (la stessa compagnia che racchiude il marchio Google), Nest intende così esplicare un lato tanto importante quanto ignorato del proprio servizio di videosorveglianza: la possibilità di osservare i propri ambienti da remoto, anche registrandone i movimenti, per monitorare l’ambiente domestico anche in assenza di veri e propri pericoli imminenti.

Quel che ne esce è spesso di sicuro impatto emotivo, soprattutto se alle immagini originali si accompagna un sapiente montaggio in grado di esaltare la resa scenica delle riprese:

Il vincitore si porta a casa una suite di prodotti Nest, un anno gratuito di Nest Aware e un vero e proprio trofeo. Ma soprattutto si porta a casa la soddisfazione di aver testimoniato qualcosa di eccezionale all’interno della comune normalità delle tradizionali immagini di videosorveglianza:

Per i Nestie Award 2017 gli utenti italiani sono ancora esclusi dal contest (contemplante al momento soltanto utenza USA), dunque sarà esclusivamente possibile osservarne i risultati quando, la sera del 20 febbraio prossimo, il gruppo avrà raccolto tutte le candidature. Le regole sono indicate su apposito pdf.

A partire dal 15 febbraio 2017, Nest sbarca ufficialmente in Italia ed entro un anno nelle case di tutti succederà qualcosa di strano, qualcosa di imprevisto, qualcosa di simpatico, qualcosa di particolare: chi avrà la prontezza e la fortuna di riprendere il tutto con la propria Nest Cam potrà caricare il proprio video e partecipare ai prossimi Nestie Award.