YouTube Go al debutto: download APK e immagini

Cristiano Ghidotti,

Nel settembre dello scorso anno, il gruppo di Mountain View ha annunciato la nascita dell’iniziativa YouTube Go. Si tratta essenzialmente di una versione dell’app dedicata alla piattaforma di streaming video, ottimizzata per coloro che risiedono in zone dove il digital divide rappresenta purtroppo ancora un problema. Oggi l’applicazione fa il suo debutto ufficiale.

YouTube Go

Il supporto alla visione dei filmati in modalità offline è senza alcun dubbio la funzionalità più interessante fra quelle integrate: li si può scaricare nella memoria interna del device oppure sulla scheda microSD, dopo aver visto alcuni frame di anteprima. Non manca inoltre la possibilità di condividerli con altri utenti anche senza una connessione Internet, sfruttando l’interazione mediante Bluetooth. Quando ci si appresta a scaricare un video si può scegliere tra Basic Quality e Standard Quality, dunque non è possibile effettuare il download delle clip in alta risoluzione (HD o Full HD). Un limite comprensibile e giustificato dalla natura stessa dell’applicazione.

Non mancano poi caratteristiche social per l’interazione con i propri amici. La schermata principale è formata da due schede, chiamate Home e Saved: nella prima sono elencati i video che potrebbero risultare interessanti per l’utente sulla base delle sue iscrizioni ai canali, mentre nel secondo si trova l’elenco di quelli salvati in locale.

Download APK

YouTube Go è ufficialmente disponibile a partire da oggi per il download dalla piattaforma Play Store, ma solo in India. Come però spesso accade in questi casi, è possibile scaricare e installare il file APK su qualsiasi smartphone o tablet con sistema operativo Android in modalità manuale. Da segnalare che al momento manca il supporto all’italiano (è presente l’inglese) e al primo avvio viene chiesto di inserire il numero di telefono per verificare l’account tramite SMS. Abbiamo provato l’applicazione e raccolto di seguito alcuni screenshot.