Facebook assume un dirigente di MTV

I video sono sempre più centrali nella strategia di Facebook. Il social network da tempo sta lavorando per migliorare la sua proposta in questo specifico settore prima con i video Live attraverso il suo servizio Facebook Live e più di recente con l’avvio dello sviluppo di un’applicazione indipendente per i media center, come Apple TV, attraverso la quale offrire contenuti esclusivi agli utenti. Adesso, proprio in tal senso arriva la nuova mossa di Facebook che ha assunto Mina Lefevre, vice presidente esecutivo di MTV per creare proprio questi contenuti originali.

Lefevre, dal suo profilo su Facebook, annuncia questa importante novità sottolineando di essere sempre stata attratta dalla possibilità di poter costruire qualcosa e l’idea di poter costruire contenuti originali per Facebook è un vero e proprio sogno. In MTV, Mina Lefevre è stata responsabile di molti progetti lavorando su tantissimi spettacoli tra cui le Cronache di Shannara. In Facebook lavorerà a stretto contatto con Ricky Van Veen, che ha co-fondato CollegeHumor e che si è unito al social network lo scorso anno per diventare responsabile della global creative strategy. Con Facebook che oggi sfiora i 2 miliardi di utenti è un passo normale provare a realizzare contenuti originali per i suoi iscritti. Avere, inoltre, una propria programmazione indipendente, aiuterà il social network a monetizzare il suo lavoro sui video arrivando a vendere nuovi spazi pubblicitari a cui gli inserzionisti potrebbero essere fortemente interessati.

Il dato oggettivo che traspare, comunque, è che Facebook si sta impegnando moltissimo per diventare lui stesso il baricentro dell’intrattenimento. Oggi, c’è moltissima carne al fuoco con il social network che sta lavorando su più fronti e sarà molto interessante vedere cosa davvero Facebook riuscirà a fare in tal senso nei prossimi mesi.