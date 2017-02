Galaxy S8, Bixby sarà un aggiornamento di S Voice?

Luca Colantuoni,

Samsung ha confermato che il Galaxy S8 avrà un nuovo assistente personale, migliore di quelli offerti da Apple (Siri), Google (Assistant) e Microsoft (Cortana). Lo smartphone non verrà annunciato prima di fine marzo, ma da tempo circolano indiscrezioni sul nome e sulle funzionalità. Secondo le fonti contattate dal Wall Street Journal, Bixby sarà una versione aggiornata di S Voice e non sfrutterà la tecnologia sviluppata da Viv Labs, azienda acquisita dal produttore coreano ad ottobre 2016.

Il Galaxy S8 dovrebbe far dimenticare il flop del Galaxy Note 7, quindi gli utenti si aspettano novità rivoluzionarie, non solo sul fronte hardware. Samsung avrebbe pianificato il lancio di due modelli, entrambi dual edge, con schermi da 5,7 o 5,8 pollici e 6,1 o 6,2 pollici. Nonostante la diagonale del display, le dimensioni complessive non saranno molto differenti da quelle dei Galaxy S7 e S7 edge, dato che le cornici hanno uno spessore molto ridotto e sono stati eliminati tutti i pulsanti frontali. Il pulsante Home, che nasconde il lettore di impronte digitali, è ora sul retro accanto alla fotocamera. Sul lato destro è previsto un nuovo pulsante per l’attivazione dell’assistente personale.

Con il Galaxy S3, annunciato nel 2012, il produttore coreano ha introdotto S Voice, un assistente digitale che permette di eseguire alcune operazioni mediante comandi vocali. All’epoca era considerato migliore di Siri, ma oggi le tecnologie di Apple, Google e Microsoft sono decisamente superiori. Una fonte del Wall Street Journal afferma che Bixby non sfrutterà gli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Viv Labs, ma sarà un’evoluzione di S Voice.

L’assistente sviluppato dai creatori di Siri può gestire richieste complesse e avviare una vera conversazione in linguaggio naturale. Non è chiaro quindi se e come gli ingegneri di Samsung abbiano incluso queste capacità in S Voice. Le informazioni più recenti su Bixby riguardano le lingue supportate (c’è anche l’italiano) e il possibile logo registrato in Europa.