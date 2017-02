Le Tesla si aprono con un cacciavite

Filippo Vendrame,

Normalmente, il bagagliaio di una macchina è un luogo sicuro dove apporre oggetti, almeno che non si possegga una Tesla Model S o Tesla Model X. Il così detto “Frunk“, cioè il bagagliaio anteriore, può, infatti, essere aperto con un semplice cacciavite. Può sembrare una grave lacuna di sicurezza, ma, invece, è una caratteristica ben precisa dell’auto. Esiste, infatti, una sorta di botola nascosta per aprire manualmente il Frunk che è situata nel paraurti anteriore per la Model X e dietro la ruota anteriore per la Model S. Tesla, infatti, avverte chiaramente i suoi clienti di non lasciare nulla di prezioso nel bagagliaio anteriore anche se sul manuale ufficiale delle auto non si dice nulla al riguardo.

Tuttavia, Tesla non spiega chiaramente come funziona questo sistema visto che di fatto non ne vuole parlare apertamente anche se in qualche modo cerca di avvertire gli utenti che il Frunk deve essere utilizzato solamente come vano di carico aggiuntivo, magari per collocare i borsoni di una spesa piuttosto abbondante. Questo strumento che qualcuno ha frettolosamente bollato come una falla di sicurezza è, in realtà un sistema necessario in caso fosse necessario intervenire rapidamente, magari a seguito di un incidente. Dal Frunk, infatti, è possibile staccare rapidamente l’alimentazione ad alta tensione delle auto.

Trattasi, dunque, di una funzionalità necessaria per garantire la sicurezza degli occupanti in caso di incidente. Ovviamente, questa particolare caratteristica deve essere conosciuta dai possessori di una Tesla perchè, in caso contrario, più che un sistema che va a salvaguardare la sicurezza può diventare un tranello ed esporre a furti l’auto anche se va detto che aprire il Frunk in questo modo fa scattare la sirena dell’allarme dell’auto.

Tesla, forse, dovrà impegnarsi di più per comunicare più chiaramente ai suoi clienti questa caratteristica perchè il rischio è che sia percepita come un problema e non come uno strumento utile.