Microsoft porterà Office nel Windows Store

Filippo Vendrame,

Contestualmente a Windows 10 Anniversary Update, Microsoft aveva introdotto il nuovo Desktop App Converter (progetto Centennial) in Windows 10. Trattasi, in buona sostanza di uno strumento che consente agli sviluppatori di portare i loro programmi win32 all’interno del Windows Store convertendoli in app per Windows 10 potendo, così, contare anche su di alcuni benefici della nuova piattaforma come i Live Tile e il supporto al Centro Notifiche. Alcune software house importanti hanno già sfruttato questa possibilità e tra i programmi win32 convertiti in app per Windows 10 si menzionano, per esempio, Evernote, Kodi ed altri.

Adesso, anche Microsoft potrebbe sfruttare a sua volta questo software portando all’interno del Windows Store l’intera suite di Office. Le prime tracce di questo progetto risalirebbero addirittura a circa un anno fa ma, adesso, la casa di Redmond sarebbe pronta a portare al debutto le app Office all’interno dello store di Windows 10. Secondo le fonti di MSPOWERUSER, Microsoft avrebbe pianificato questo debutto contestualmente al rilascio di Windows 10 Creators Update e dunque, verosimilmente, per il prossimo mese di aprile. Le tempistiche del rilascio di Office all’interno del Windows Store corrisponderebbero anche con il prossimo debutto di Windows 10 Cloud, piattaforma che come noto permetterà esclusivamente l’esecuzione di applicazioni disponibili nel Windows Store.

Questa mossa, potrebbe, nel lungo periodo, convincere anche altri sviluppatori a seguire la medesima strada per poter pubblicare le loro applicazioni win32 all’interno del Windows Store.

Il Windows Store, dunque, diventerà molto presto sempre più centrale nella strategia di sviluppo di Windows 10 arrivando ad includere applicativi sempre di maggiore qualità. Sicuramente, su questo progetto se ne saprà di più con il rilascio di Windows 10 Creators Update e successivamente all’appuntamento di Build 2017 previsto per maggio.