Rumor su Canon EOS 77D e Canon EOS 800D

Cristiano Ghidotti,

Mentre l’attenzione mediatica del mondo hi-tech è sempre più puntata sul Mobile World Congress 2017 che tra poche settimane andrà in scena a Barcellona, gli appassionati di fotografia guardano con maggiore interesse alle voci di corridoio che già circondano l’evento CP+ in programma in Giappone entro fine mese. Lì saranno presentate, con tutta probabilità, le nuove Canon EOS 77D e Canon EOS 800D.

Oggi sono spuntate in Rete nuove indiscrezioni in merito alle due reflex del produttore nipponico. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, le differenze non sono molte. Si tratta rispettivamente dei successori per i modelli conosciuti in Europa come EOS 760D (Rebel T6s negli Stati Uniti) ed EOS 750D (Rebel T6i). Il primo sarà equipaggiato con un sensore CMOS da 24,2 megapixel e sistema Dual Pixel a 45 punti per l’autofocus, nonché con il processore d’immagine DIGIC 7 di ultima generazione. La sensibilità ISO, invece, si estenderà da 100 a 25.600, mentre la modalità raffica potrà arrivare a 6 fps a piena risoluzione.

Tutto questo senza dimenticare l’integrazione degli ormai immancabili moduli WiFi e Bluetooth dedicati alla condivisione rapida degli scatti con i dispositivi mobile in modalità wireless. Le stesse componenti sono offerte anche da EOS 800D, che all’elenco aggiunge però uno stabilizzatore a cinque assi. Spuntate inoltre alcune immagini sulle pagine della stampa nipponica: eccole raccolte di seguito.

Dopo aver mancato l’appuntamento con il CES 2017 di Las Vegas andato in scena all’inizio di gennaio, come già detto in apertura la presentazione ufficiale è ora attesa dal palco dell’evento giapponese CP+, dove potrebbe debuttare anche la mirrorless M6 protagonista di alcuni rumor nei giorni scorsi, dotata di una scheda tecnica simile. Ecco gli scatti rubati.