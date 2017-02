San Valentino, Vodafone regala 4GB di internet 4G

Filippo Vendrame,

Vodafone, per San Valentino, ha deciso di fare una piacevole sorpresa ai suoi clienti innamorati. Per la festa più dolce dell’anno, l’operatore di telefonia mobile ha deciso di regalare ai tutti i suoi iscritti 4GB di internet ad alta velocità. Dalla mezzanotte di lunedì 13 febbraio e per le successive 24 ore, tutti i clienti Vodafone, privati, professionisti e aziende, potranno collegarsi gratuitamente ad internet per rendere ancora più speciale la giornata di San Valentino.

I clienti Vodafone potranno utilizzare i 4 Giga in regalo in mobilità, senza consumare quelli della propria offerta, per navigare, ascoltare musica e soprattutto scambiare gli auguri con le persone più care, utilizzando tutta la potenza della rete 4G Vodafone, che oggi raggiunge oltre il 97% della popolazione in oltre 6.7000 comuni, di cui 1000 in 4G+. Con questa edizione, le giornate di navigazione gratuita in occasioni speciali compiono tre anni, confermando l’impegno di Vodafone nel progetto “We CARE”, per consolidare e valorizzare il rapporto di fiducia con i Clienti, attraverso una serie di azioni concrete negli ambiti della connettività, della trasparenza, del riconoscimento della fedeltà, e della accessibilità del servizio.

L’iniziativa del 14 febbraio è valida in Italia e si attiva automaticamente su smartphone, tablet e Internet key. Terminati i 4 Giga disponibili i clienti continueranno a navigare con la propria offerta, se prevede traffico dati.

Per l’occasione Vodafone, in collaborazione con il Team Red, ha realizzato uno spot dedicato a chi si ama che andrà in onda dal 12 al 14 febbraio sulle principali emittenti televisive e sul web.