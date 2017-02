Telegram rilascia l’app per Android Wear 2.0

Luca Colantuoni,

Google ha recentemente avviato la distribuzione di Android Wear 2.0, l’atteso aggiornamento del sistema operativo per dispositivi indossabili. Una delle funzionalità più interessanti, ovvero la possibilità di scaricare le app direttamente dal Google Play Store, può essere sfruttata per installare Telegram sui nuovi smartwatch LG Watch Sport e Watch Play, in vendita da oggi negli Stati Uniti. Gli utenti europei dovranno invece attendere il rilascio dell’update per gli altri modelli in commercio.

La versione per smartwatch ha ovviamente un’interfaccia ottimizzata per schermi di dimensioni inferiori rispetto a quelli degli smartphone. Il layout è comunque ordinato e permette di utilizzare le funzionalità della nota app di messaggistica in maniera semplice e veloce. Telegram per Android Wear 2.0 supporta tutte le modalità di input del sistema operativo Google (touch, comandi vocali, riconoscimento della scrittura a mano libera, tastiera on-screen e disegno delle emoji).

È possibile scorrere l’elenco delle conversazioni, rispondere ai messaggi con testo, voce, emoji e sticker, visualizzare i contatti e creare nuovi gruppi. L’applicazione consente inoltre la personalizzazione dello sfondo con temi colorati, funzionalità che sarà presto disponibile anche sulla versione per Android.

Come detto, Android Wear 2.0 offre l’accesso diretto al Google Play Store, quindi l’utente non deve più scaricare le app tramite smartphone. Dopo aver cercato Telegram sullo store basta un semplice tocco per avviare il download.