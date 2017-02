Tesla Model 3 in pre-produzione il 20 febbraio

Filippo Vendrame,

L’attesa per poter finalmente toccare con mano la versione finale della Tesla Model 3 sta per terminare. Reuters, infatti, fa sapere che il prossimo 20 di febbraio la società inizierà a costruite un primo gruppo di Model 3 che fungerà da test pilota prima della grande produzione di serie. Si verificheranno, in particolare, il sistema di assemblaggio e la qualità delle componenti del veicolo. La notizia sarebbe trapelata dai fornitori dell’azienda che avrebbero ricevuto i primi piani di costruzione di questo nuovo ed interessante veicolo. Se l’indiscrezione fosse confermata, questa notizia permetterebbe di fugare le preoccupazioni sui tempi di produzione della Model 3.

I piani di Tesla originari prevederebbero l’inizio della produzione di serie per il prossimo luglio anche se l’azienda ha più volte affermato, in realtà, che quella sarebbe piuttosto la timeline per la definizione dell’auto. Effettivamente, la società ha più volte parlato della seconda metà dell’anno per l’avvio della produzione senza una data precisa. Per iniziare la produzione pilota di un primo lotto di Model 3, Tesla metterà in pausa per circa una settimana la produzione delle Model S e Model X per riorganizzare le linee produttive per il nuovo modello.

Questo significa che il progetto finale della Model 3 è oramai pronto e che si stanno valutando tutti gli ultimi aspetti, compresi quelli delle catene di montaggio. Il programma di Tesla per la produzione di questo modello di auto elettrica a guida autonoma sta dunque procedendo per il verso giusto con la convalida di tutti quei processi che permetteranno la produzione in serie su larga scala di questo modello di auto.

La Model 3, si ricorda, è stata già prenotata sulla fiducia da oltre 400 mila persone che hanno versato mille dollari/euro di caparra. Utenti che attendono con ansia anche la presentazione del modello finale, appuntamento in cui saranno svelati tutti i dettagli tecnici ed economici del modello. Evento che secondo alcune indiscrezioni potrebbe tenersi già a marzo.