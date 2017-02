Unieuro, più spendi e più risparmi

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia oggi il suo nuovo volantino delle offerte. Trattasi di un volantino molto particolare perchè è dedicato all’imminente ricorrenza di San Valentino. La catena di elettronica ha, dunque, deciso di introdurre una ghiotta promozione che sarà valevole sino alla scadenza del volantino e cioè sino al prossimo 28 febbraio. Nei dettagli, tutti i clienti che acquisteranno quello che vorranno all’interno dei punti vendita, potranno ricevere 20 euro di buoni sconto ogni 100 euro di spesa effettuata.

I buoni così guadagnati potranno, poi, essere consumati all’interno di altri acquisti dal primo al 23 marzo 2017. I buoni non consumati andranno persi. Il volantino, ovviamente, non si focalizza solamente su questa promozione perchè include proposte e scontistiche su molti prodotti di elettronica. Per esempio, il Samsung Galaxy S7 Edge è venduto a 729 in abbinamento, però, ad un tablet Samsung Galaxy Tab A solo WiFi da 7 pollici. Sempre tra gli smartphone si evidenziano il Huawei P9 a 549,90 euro ed il Huawei P9 lite a 269,90 euro. Da segnalare anche l’Honor 8 a 399,90 euro.

Per gli appassionati di gaming, Unieuro propone il bundle composto dalla Xbox One S 500 GB con i giochi Fifa 17 e Forza Horizon 3 a 299,99 euro. Oppure, è proposta anche la console PS4 Slim 500GB a 299,99 euro con il gioco Fifa 17. Non mancano, inoltre, anche tante proposte su molti computer caratterizzati dal sistema operativo Windows 10. Per esempio, il Lenovo Ideapad 100 con processore Intel Core i3 e 4GB di RAM è proposto al prezzo di 369 euro.

Presenti anche tanti televisori di nuova generazione per chi ama la vera alta definizione. Per esempio, il modello Samsung TV LED Ultra HD 4K Smart UE55KU6020 è venduto a 699 euro. Infine, presenti molti gadget come action cam, smartband e tanto altro ancora.