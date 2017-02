Windows 10 Mobile build 15031 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Con un leggero ed annunciato ritardo rispetto alla declinazione per PC Desktop, Microsoft ha rilasciato la build 15031 di Windows 10 Mobile agli iscritti al programma Windows Insider. Trattasi dell’ultima build di Windows Creators Update che arriverà pubblicamente nel corso della primavera, probabilmente entro il mese di aprile. Una build attesa da parte degli utenti mobile che, però, delude un po’. Il change log, infatti, è particolarmente scarno e privo di particolari novità.

Una novità, in realtà, c’è ed è la nuova icona per l’opzione di condivisione. Il resto del change log, invece, riporta molti correttivi, bug fix ed ottimizzazioni varie. Sicuramente una build che migliora la stabilità della piattaforma ma che non porta nulla di nuovo sul fronte dell’innovazione. Una situazione che sta preoccupando non poco gli Insider ed i pochi fedelissimi di questo sistema operativo mobile che temono che Microsoft stia progressivamente diminuendo l’impegno nello sviluppo di Windows 10 Mobile. Una situazione di tensione che ha provato a rasserenare Dona Sarkar, responsabile del programma Windows Insider che ha sottolineato come Microsoft intenda ancora investire nello sviluppo di Windows 10 Mobile e che le molte novità annunciate in passato per Windows 10 Mobile arriveranno sicuramente ma solamente al momento giusto.

Una rassicurazione che, comunque, non cancella i molti dubbi sollevati negli ultimi mesi da parte degli utenti che non vedono sostanziali novità all’interno di una piattaforma che, invece, andrebbe probabilmente rivitalizzata.

In ogni caso, anche questa ultima build contiene ancora bug e dunque l’esortazione è quella di provarla solamente all’interno di dispositivi adibiti a test.