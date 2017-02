Magic Leap: una foto del prototipo PEQ0

Cristiano Ghidotti,

Di Magic Leap si è parlato molto, ma finora non erano mai comparse immagini reali in grado di mostrare la tecnologia sviluppata, un sistema dedicato alla mixed reality e da più parti ritenuto potenzialmente rivoluzionario. Oggi, grazie al leak di Business Insider, è possibile da uno sguardo da vicino al prototipo: allo stato attuale, non può certo essere definito come il più portatile dei dispositivi.

La fonte parla di un’apparecchiatura che il team responsabile del progetto sta preparando in vista di un importante meeting con la dirigenza in programma per la prossima settimana. Nel dettaglio, la fotografia seguente è stata realizzata nel mese di gennaio e mostra il prototipo noto internamente come PEQ0. Le indiscrezioni riferiscono di miglioramenti e ottimizzazioni apportate da allora, soprattutto a livello di ingombro. La versione attuale avrebbe tutte le componenti hardware racchiuse all’interno di una sorta di cintura, anziché in uno zaino da portare sulle spalle. Queste le parole del CEO Rony Abovitz, estratte da un’email inviata ai dipendenti.

Ho utilizzato PPEQ0b (la nostra terza versione funzionante) circa una settimana fa. Dovremo affrontare altre evoluzioni (PEQ1-PEQ5), ma è stato incredibile. Concentratevi su ciò che stiamo facendo e porteremo sul mercato un prodotto incredibile. Farà molto parlare di sé, per parecchi anni.

La startup, valutata 4,5 miliardi di dollari, è finanziata tra gli altri anche da Google. Le demo diffuse fino ad oggi, come quella visibile in streaming di seguito, fanno riferimento a una tecnologia capace di mostrare immagini ed elementi tridimensionali nello spazio che circonda chi indossa il visore, in modo piuttosto convincente. Il sistema ricorda, in qualche modo, quanto offerto da Microsoft HoloLens. Al momento non ci sono informazioni in merito ad una possibile data di commercializzazione né al prezzo di vendita.