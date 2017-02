Google Maps e i luoghi preferiti

Cristiano Ghidotti,

Arriva su Google Maps una novità che tornerà piuttosto utile a coloro che sono soliti affidarsi all’applicazione per viaggiare. Si tratta di una feature che permette di creare liste di luoghi preferiti, anche personalizzate, nonché di condividerle liberamente con i propri contatti, tramite email, messaggistica istantanea o social network.

Il funzionamento è piuttosto semplice: dopo aver effettuato la ricerca di un luogo, all’interno della sua scheda compare il pulsante “Salva” (come visibile negli screenshot allegati a fondo articolo). Premendolo è possibile inserirlo all’interno di un elenco tra quelli già presenti oppure crearne uno nuovo. Per ripescarli è sufficiente aprire il menu principale dell’applicazione, toccare la voce “I tuoi luoghi” e poi aprire la scheda “Salvati”. L’operazione di condivisione avviene invece come per tutti gli altri contenuti. Di seguito è possibile vedere in streaming un breve filmato che illustra il procedimento.

Avete buona memoria o siete tra quelli che riempiono la casa di post-it per evitare di dimenticare le cose? Vi è mai capitato di promettere a un ospite che arriva da fuori città che gli avreste mandato una mail con le vostre mete preferite e poi non trovare il tempo per inviarla? A partire da oggi potrete creare elenchi di luoghi, condividerli e anche seguire gli elenchi che amici e familiari condividono con voi. Tutto senza mai uscire da Google Maps.

Questo può essere di aiuto, ad esempio, quando parenti o amici arrivano nella propria città da lontano e si desidera semplificar loro la vita, mettendogli a disposizione un elenco pronto all’uso di luoghi utili: pizzerie, alberghi, location da visitare ecc. Le liste possono essere consultate da mobile, dal Web o scaricate nella memoria interna del dispositivo, per l’apertura anche in modalità offline.