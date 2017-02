KAYAK confronta le offerte dei paesi esteri

Filippo Vendrame,

KAYAK, il noto motore di ricerca per viaggi, ha deciso di rivoluzionare la sua offerta proponendo un nuovo sito che permette agli utenti di confrontare le offerte di altri Paesi. In alteri termini, KAYAK permette di scoprire se un pacchetto vacanze o pernottamento comprato dall’Italia dispone della stessa convenienza della medesima offerta acquistata, però, da un altro paese. KAYAK vuole, dunque, aiutare gli utenti a trovare davvero la migliore offerta e proprio per questo lancia il nuovo sito KAYAK.eu, che finalmente consentirà di visualizzare anche le tariffe aeree proposte all’estero.

In origine KAYAK.eu è nato come strumento interno rivolto ai dipendenti europei, creato affinché potessero cercare le migliori offerte per i propri viaggi. Ma questo prodotto ha riscontrato un tale successo tra i membri del team che la società ha deciso di renderlo pubblico. L’unica cosa da tenere a mente è che, se si trova il miglior prezzo sulla versione tedesca di KAYAK, per finalizzare la prenotazione sarà necessario saper leggere questa lingua. Ma grazie alle app e agli strumenti di traduzione disponibili oggi, questo non sarà certo un problema.

Il sito KAYAK.eu mette a confronto le offerte di volo disponibili sui siti KAYAK.it, KAYAK.fr, KAYAK.es, KAYAK.de e KAYAK.ie: in questo modo gli utenti possono trovare offerte ancora più economiche e viaggiare risparmiando.

Per iniziare, basta accedere a KAYAK.eu, registrarsi oppure accedere al proprio account e inserire le informazioni relative alla destinazione e alle date di viaggio. Sarà quindi possibile scegliere dal menù a tendina i siti locali di altri Paesi da includere nella ricerca per effettuare un confronto dei prezzi più approfondito. La pagina dei risultati mostrerà poi in maniera chiara e semplice le informazioni sulla rotta di volo desiderata, mostrando su quali pagine locali KAYAK sono disponibili le migliori offerte, lasciando poi libertà all’utente di scegliere su quale sito e in quale lingua prenotare.

KAYAK.eu metterà a disposizione anche altri utili strumenti: Alert Prezzi, che segnala le variazioni dei costi dei voli ed Explore, per scoprire dove si può volare a un budget stabilito.