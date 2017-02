LG G6, processore Snapdragon 821 e audio Hi-Fi

Luca Colantuoni,

Arrivano direttamente dal produttore coreano ulteriori informazioni sulla dotazione hardware del top di gamma che verrà annunciato il 26 febbraio al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Il nuovo LG G6 integrerà un processore Snapdragon 821 e un chip audio Hi-Fi simile a quello presente nel V20. Già confermato anche lo schermo Full Vision da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9.

Perché LG ha scelto lo Snapdragon 821 e non il recente Snapdragon 835? La risposta a questa domanda è stata fornita dal sito SemiAccurate: la produzione di massa del nuovo SoC a 10 nanometri è stata avviata nelle fabbriche di Samsung. La partnership tra il produttore coreano e Qualcomm prevede che il primo lotto di processori venga riservato ai Galaxy S8/S8 Plus, il cui arrivo sul mercato è previsto per il mese di aprile. Gli OEM che vogliono utilizzare lo Snapdragon 835 devono quindi aspettare il lotto successivo di fine maggio. LG ha deciso però di anticipare il lancio del G6 per sfruttare il vantaggio temporale su Samsung, pertanto l’unica opzione è lo Snapdragon 821.

Una foto scattata al CES 2017 di Las Vegas mostra un documento riservato con l’elenco di alcune specifiche. Oltre allo Snapdragon 821 (MSM8996AC) ci sono lo schermo Full Vision da 5,7 pollici, la resistenza all’acqua e alla polvere, il lettore di impronte digitali sul retro dello smartphone e il Quad DAC. Quest’ultimo è lo stesso convertitore analogico-digitale presente nel V20, prodotto da ESS Technology. Il Quad DAC è in grado di controllare separatamente i canali destro e sinistro degli auricolari, offrendo un suono più bilanciato e una distorsione audio molto bassa (0,0002%). L’integrazione di quattro DAC su un singolo chip ha permesso inoltre di ridurre la dimensione e il rumore statico del 50%.

Altre caratteristiche di rilievo del G6 sono la doppia fotocamera posteriore, la porta USB Type-C, lo scanner dell’iride e il sistema operativo Android 7.1 Nougat con Google Assistant.