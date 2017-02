Sony: TV Ultra HD con l’IA dell’Assistente Google

Cristiano Ghidotti,

I televisori non sono più esclusivamente schermi da mettere in salotto, capaci solo di visualizzare immagini in modo passivo. Sono diventati apparecchi intelligenti, smart, beneficiando dell’integrazione di tecnologie spesso ereditate dall’ambito mobile. Ne è l’ennesima dimostrazione la nuova linea presentata da Sony. Si tratta di TV con definizione Ultra HD che, tra le altre cose, offrono l’intelligenza artificiale dell’Assistente Google, la stessa presente nello speaker Home e nei telefoni Pixel.

Si tratta di un sistema in grado di interagire in modo colloquiale e naturale con l’utente, ad esempio per la ricerca dei contenuti da riprodurre e per il mirroring di immagini e video dai dispositivi mobile: la voce viene catturata da un microfono presente all’interno del telecomando in dotazione. Il sistema operativo è Android TV, i pannelli TRILUMINOS Display come già detto hanno risoluzione 4K ed è garantito il supporto alla visione in modalità HDR. Non mancano poi applicazioni da Smart TV come quelle dedicate ai servizi di streaming più noti, compresi YouTube, Netflix e Amazon Video.

I nuovi televisori di casa Sony sono già disponibili per il pre-ordine negli Stati Uniti presso i negozi della catena Best Buy e da alcuni rivenditori autorizzati. Il mese prossimo arriveranno anche in altri store. Questi i prezzi di vendita al lancio fissati per gli USA.