Tim Cook spinge sulla realtà aumentata

Marco Grigis,

Tim Cook torna a parlare di realtà aumentata, un tema a cui il CEO di Cupertino ha dedicato parecchio spazio negli ultimi mesi. L’occasione è un incontro presso Ustwo Games, la società inglese produttrice di giochi quali Monument Valley, avvenuto in questi giorni durante il tour europeo del leader di Apple. Cook ha parlato dell’importanza del software nella creazione di un device di successo, ma anche del suo interesse per la realtà aumentata, un’idea che trova geniale tanto quanto l’apparizione dei primi smartphone sul mercato.

Così come già accennato, Tim Cook ha parlato innanzitutto dell’importanza del software: per creare un dispositivo di successo, affinché sia immediatamente accolto dagli utenti, non è sufficiente concentrarsi sulle sue risorse hardware, ma il software deve esserne perfettamente integrato, per garantire il massimo della performance. Per questo motivo, Apple continua a investire su questo fronte, sia con Swift che con altre tecnologie:

Cerchiamo continuamente di motivarci per fare di più, non solo sul versante software ma anche in termini di strumenti per gli sviluppatori, affinché possano approfittare dell’hardware nel modo migliore possibile. Questo è il cuore del software di sviluppo Swift. Abbiamo creato un linguaggio nella speranza che possa portare sempre più persone alla programmazione, affinché possano approfittare dell’hardware più aggiornato.

Sul fronte della realtà aumenta, un tema su cui Cook è spesso intervenuto negli scorsi mesi, Tim Cook ha ribadito il proprio entusiasmo per una tecnologia che potrebbe “migliorare ciò che accade nel presente”. Tuttavia, il CEO ha spiegato come vi siano dei fattori da indagare a fondo, prima che la tecnologia stessa possa svelare tutto il suo potenziale.